Het Nieuwe Koor treedt op tijdens jubileumviering Mariakerk

Op vrijdagavond 1 juni 1962 werd de Mariakerk geconsacreerd. Dit jaar is het dus alweer 60 jaar geleden dat deze heugelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden en dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Iedereen is zaterdag 15 oktober om 19.00 uur van harte welkom bij de prachtige viering.

Tijdens de avondmis zaterdag zal er nogmaals aandacht worden geschonken aan het zestigjarig jubileum. Tijdens de viering zal de zang worden verzorgd door het Nieuwe Koor, onder leiding van dirigente Juliette Besijn. Het belooft een mooie viering te worden.

Laten we bewijzen dat deze kerk het waard is om nog vele jaren dienst te doen en dat het een plaats is waar we nog veel lief en hopelijk weinig leed met elkaar zullen delen. En waar we in verbondenheid samen dierbare momenten kunnen en mogen vieren.