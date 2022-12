Het Nieuwe Koor zingt kerstliedjes in het Havenhof

Het Nieuwe Koor is een popkoor dat dit jaar 22 jaar bestaat, een vaste kern heeft van 40 leden, geleid wordt door dirigente Juliette Besijn en begeleid door gitarist Tom Plat en toetsenist Klaas Tol. Het koor droeg o.a. bij aan de musical Jesus Christ Superstar, Pink Floyd Experience, 3 J’s en de Bezinningsconcerten over de zin van het leven.

Muziek verblijdt, tilt op en laat de dagelijkse beslommeringen even voor wat het is. Na de ingetogen Coronatijd maken we weer muzikale plannen voor het jaar 2023. Een afwisselend vrolijk en stemmig Kerstconcert in het Havenhof op 18 december om 13.00 uur is het startsein voor meer.

Op 2e Kerstdag verzorgt Het Nieuwe Koor de muzikale ondersteuning van de kerkviering om 11.00 uur in de Mariakerk.