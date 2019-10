Het regenseizoen van Nederland

De herfst is begonnen, daarvoor heb je echt geen kalender nodig. De dagen zijn nat, druilerig en troosteloos. Herfstweer dus. Maar in oktober zal de herfst pas echt van start te gaan. KNMI voorspeld regelmatig veel regen en wind!

Omdat de wind vaak uit het zuidwesten komt en de Noordzee nog steeds warmer is dan gebruikelijk, ligt de temperatuur deze herfst boven land ook boven normaal. Hoe bar het in de herfst precies wordt, blijft natuurlijk afwachten. Over het algemeen denken we bij de herfst sowieso aan regen en wind. Maar heeft het herfstseizoen eigenlijk wel de meeste regen?

Hoe zit het echt?

Gaan we naar de tropen dan weten we feilloos wanneer het het beste seizoen is en wanneer we kunnen rekenen op veel regen. In Nederland is dat wat lastiger. Als kikkerlandje hebben we in elk seizoen te maken met regen. Toch zijn er verschillen. In gevoel en beleving maar ook in cijfers.

Op de sites van het KNMI en weer.nl krijgen we een goed beeld van hoeveel regen er valt. Hoewel we denken dat de herfst de regenachtigste periode is, valt er gemiddeld in de maanden juli en augustus vaak net wat meer regen. Dit komt omdat er in deze maanden vaak flinke buien vallen. Ons brein registreert dit wat minder omdat de temperatuur veel aangenamer is dan in de herfst. Dat buitje ben je dus weer snel vergeten als het opklaart. Feit blijft overigens wel dat ook september en oktober niet echt droog te noemen zijn.

Ondanks dat ons land bekend staat als regenland, regent het maar 7,6% van de tijd. Gemiddeld meten we per jaar 690 tot iets meer dan 900 mm neerslag. De droogste plaatsen die opvallen zijn in het zuidoosten van Nederland (Midden-Limburg). Het meeste regen valt over het algemeen in de Veluwe, Drenthe en in Zuid-Limburg.

Droge zomer

Afgelopen zomer was met een gemiddelde van 184 mm regen aan de droge kant. Kijk je naar meerdere jaren dan is het gemiddelde met 225 mm een stuk hoger. Door het vaak buiige karakter van de neerslag was het totaal van de neerslag grillig verdeeld over ons land. De meeste neerslag viel in het noordwesten. En in Leeuwarden kwam tot 261 mm. Ook in Drachten waren er dagen dat de wegen overstroomden. In het oosten daarentegen was deze zomer zeer droog. Net als vorig jaar overigens. In Hupsel viel zelfs niet meer dan 123 mm.

Nederland houdt van vreemde combinaties

Omdenken

Dat de herfst ook veel prachtige nazomerdagen heeft, is natuurlijk wel bekend. Daarnaast leent de herfst zich ook prima voor een dagje uitwaaien aan zee met daarna opwarmen in een strandtent. Heerlijk aan de thee of koffie met appeltaart. Of ga je direct aan de chocolademelk met slagroom? Ook de dagen binnen met spelletjes, samen eten en film kijken, vieren hoogtij. Met andere woorden, goed ingepakt naar buiten of lekker warm binnen genieten.