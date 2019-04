Column

Het rendement van beleggen

,,Welk rendement kunnen jullie garanderen? Wat is het rendement van beleggen? Hoeveel procent rendement ga ik minimaal maken?” Veruit de meeste vragen die (potentiële) beleggers ons stellen gaan over rendement. In tegenstelling tot sparen weet je bij beleggen vooraf nooit precies welk rendement je gaat behalen. Daarom tonen vermogensbeheerders soms gegarandeerde, gerealiseerde of verwachte rendementen. In deze column ga ik daar dieper op in.

Gegarandeerd rendement

Bij beleggen bestaat er geen garantie. Beursschommelingen horen er nu eenmaal bij. Toch adverteren sommige aanbieders met gegarandeerde rendementen of vaste percentages. Wees in dat geval extra kritisch. Vaak zijn de (verborgen) kosten erg hoog, zit je er langere tijd aan vast of schuilt er nog een addertje in de voorwaarden. En mocht de aanbieder of onderliggende waarde van de belegging failliet gaan, ben je in de meeste gevallen je inleg kwijt. Meestal worden gegarandeerde rendementen alleen getoond door aanbieders die buiten het AFM toezicht vallen. Op hun reclame-uitingen vindt namelijk geen controle plaats.

Gerealiseerd rendement

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is absoluut een cliché, maar daarom niet minder waar. Met name beleggingsfondsen pronken met hun in het verleden behaalde rendementen om zo potentiële nieuwe beleggers te verleiden. Maar de wereld verandert snel. Ook beleggingsexperts maken niet altijd de juiste keuzes. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het professionele beleggers niet lukt om de markt keer op keer te verslaan. Natuurlijk is er altijd een kleine groep beleggers die wel langere tijd achter elkaar goed presteert. Maar dit is eerder een kwestie van geluk, dan van kennis en kunde. Omdat wereldwijd tienduizenden professionele beleggers proberen de markt te verslaan, zijn er simpelweg altijd wel een paar die dat een tijdje volhouden.

Verwacht rendement

Om beleggers toch een indicatie te geven van de mogelijke rendementen gebruiken wij – net zoals veel andere vermogensbeheerders – een verwachte rendement. Dit is een jaarlijks percentage dat gebaseerd is op historische rendementen. Neem bijvoorbeeld het verwachte rendement van aandelen. Om dit te bepalen, berekenen wij het rendement van aandelen over de afgelopen 30 jaar. We gebruiken hiervoor een mandje van 1.600 wereldwijde aandelen over een lange periode met zowel opgaande en neergaande cyclussen. Uit deze berekening komt een gemiddeld rendement naar voren van 8% per jaar. Dit percentage is geen garantie, maar het is de beste indicatie die we kunnen geven wanneer je voor de lange termijn in aandelen gaat beleggen.

