Het verduurzamen van een uitvaart

De menselijke wil om duurzamer te leven wordt steeds groter, maar ook na ons overlijden hebben we nog invloed op onze ecologische voetafdruk. Een standaard begrafenis of crematie heeft namelijk een negatieve impact op het milieu.

Daarom kiest men steeds vaker voor een uitvaart die milieubewust is. Nederland is hierin zeker een vooruitstrevend land, zo geeft Tree of Life aan op de site van de organisatie.



In de meeste delen van de wereld is de uitvaartcultuur vele malen conservatiever. Hierdoor worden de overledenen in deze landen nog altijd voornamelijk begraven en gecremeerd in houten grafkisten. Ook zal er een paar maanden na het overlijden een monument geplaatst worden bij het graf. Is er gekozen voor een crematie, dan zal de as van de overledene waarschijnlijk uitgestrooid worden in de zee of een bos. In Nederland zijn er ook nog zeker mensen die kiezen voor zo een traditionele uitvoering van een uitvaart, maar lang niet iedereen zal gebruik maken van deze optie.

Anderen zullen namelijk een uitvaart willen die milieuvriendelijk is. Hieraan zal onder meer de keuze voor een grafkist bijdragen. Een milieuvriendelijke houten doodskist is hierbij een mogelijkheid, maar wat dacht je van een rieten uitvaartmand? Een houten doodskist kan dus wel, maar dan moet deze ecologisch zijn. Een gewone houten kist brengt namelijk meerdere problemen met zich mee. De grootste issue is dat zo een exemplaar niet snel vergaat. Dit komt onder meer door het behandelde hout, maar ook de ornamenten en de chemische lijmen en lakken hebben invloed hierop. Eigenlijk vergaan ze nauwelijks, terwijl het ook nog lang duurt. Toch is een crematie niet perse beter voor het milieu dan begraven. Het proces van het verbranden van een lichaam kost namelijk veel energie, terwijl het ook een grote uitstoot aan CO2 levert.

Ook kan er gebruik worden gemaakt van een lijkwade. Dit is een rechthoekig doek gemaakt van een bepaalde stof die verkrijgbaar is in meerdere afmetingen. De overledene wordt gewikkeld in dit doek, waarna het begraven kan worden bij een natuurbegraafplaats. Dit kost tussen de drie- en vijfduizend euro, maar er zullen geen onderhoudskosten te hoeven worden betaald. Ook een grafmonument hoeft niet gekocht te worden.