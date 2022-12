Ondergeschoven kindje in Nederland, evergreen in Volendam

Het verhaal achter de beste "karsplaot" ooit

Het meest afgespeelde album in december is in Volendam zonder twijfel ‘We wish you a merry Christmas’ van The Cats. Hoewel de ontvangst van het enige kerstalbum van de band landelijk gezien tegenviel, heeft het in het thuisdorp de evergreen-status. In Volendam is het pas kars als The Cats ‘Silent night’ zingen. En dat ging nog niet vanzelf, herinnert Arnold Mühren bijna vijftig jaar na dato. ,,We hebben beestenwerk gehad om dat gospelachtige koor op te nemen. We zongen ‘te netjes’, vond de producer.” Het album werd de schrijversdoorbraak van Henny Vrienten en het scheelde een haar of Bing Crosby zou worden ingevlogen voor een duet. Cats-bassist Arnold Mühren blikt terug op het ondergeschoven kindje.

Door: Kevin Mooijer

In de zomer van 1975 stapten The Cats in hun mooiste, glimmend satijnen maatpakken Kasteel Groeneveld in Baarn binnen om daar een kerstboom op te tuigen. Op de agenda die dag stond het maken van een albumcoverfoto voor het langverwachte kerstalbum van de band. ,,De platenmaatschappij was al jaren op ons in aan het praten om een kerstplaat te maken”, zegt Arnold. ,,Wij vonden het niet bij The Cats passen. Een kerstalbum was te commercieel en niet oprecht.

"Dat zijn helemaal geen kerstnummers! Hij vond ze in de sfeer passen"

Maar in 1975 besloten we dat de tijd rijp was om de uitdaging aan te gaan.” Het overstag gaan van The Cats maakte dat de platenmaatschappij flink uitpakte. ,,Claud Vanheye, dé popfotograaf van dat moment – onder meer Mick Jagger, Michael Jackson, Jimi Hendrix en David Bowie poseerden voor zijn camera – werd ingehuurd om de albumfoto te schieten. En Erik van der Wurff, die we kenden van Herman van Veen en Robert Long, sloot aan als arrangeur. Onze vaste arrangeur Wim Jongbloed was vanwege gezondheidsproblemen in die periode niet beschikbaar. Met aanvulling van producer Klaas Leyen en engineers André en Rinus Hooning was het team compleet.”

Geen kerstnummers

Arnold laat zijn ogen over de tracklist op de achterkant van de lp-hoes gaan en schiet in de lach: ,,Piet wilde per se ‘Lights of Magdala’ en ‘Ave Maria no morro’ doen. Dat zijn helemaal geen kerstnummers! Hij vond ze in de sfeer passen. Ik ben wat puristischer wat dat betreft, maar het werd een gevalletje ‘als je dat graag wilt, dan doen we dat toch’. Bovendien komt ‘Lights of Magdala’ van dezelfde schrijver als ‘Be my day’, dat vonden we leuk.” The Cats schreven zelf zes nummers voor het album, de overige zeven waren covers of werden door anderen geschreven.

"Die sessie werd één van de leukste opnamedagen die we hebben gehad"

,,Cees ‘Poes’ ging met Klaas Leyen naar een uitgeverij om geschikte kerstliedjes te selecteren. Ze kwamen terug met twee nummers van een jonge knaap uit Brabant die aan de lopende band liedjes schreef. Dat bleek Henny Vrienten te zijn, de latere frontman van Doe Maar. Zijn liedjes ‘Sweet wine’ en ‘Merry Christmas Cindy’ waren perfect geschikt voor ons album. Cees heeft ze uiteindelijk allebei prachtig ingezongen.” Jaren later zou Vrienten met Doe Maar veel tijd besteden in Studio Arnold Mühren. ,,Hij vertelde dat hoe blij hij destijds was geweest dat zijn liedjes een album van The Cats haalden. Wij verkochten in die jaren veel albums in Nederland. Dat we voor zijn liedjes kozen zag hij als een soort lancering van zijn schrijverscarrière. Mooi, toch?”

Los, niet getimed en onzuiver

Tijdens de opnames in de studio liepen The Cats tegen een merkwaardig ‘manco’ op. ,,We zongen te netjes. Voor het nummer ‘Silent night’ wilden we een gospelsound benaderen. Maar ongeacht hoe vaak we het koortje opnieuw opnamen, het ging er niet op lijken. Producer Klaas Leyen had de koortjes die we op hadden genomen al verscheidene keren gedubbeld, telkens zonder resultaat. Na nog eens goed te luisteren zei Klaas: ‘Jongens, jullie zingen te netjes, te strak op elkaar. Zo zal het nooit een gospelkoor worden’.” The Cats waren gewend om samen te zingen alsof ze één waren. Nu werd er bijna iets onorthodox van ze gevraagd. ,,We moesten losser zingen, niet meer zo getimed en soms zelfs wat onzuiver.

Tegen onze natuur in probeerden we het. Het was een rommeltje, maar wanneer we het over de eerdere zuivere takes heen zette ontstond er een gospelsfeertje. Klaas kreeg gelijk. Dít was wat het nummer nodig had. Enthousiast probeerden we het nog een keer. En nog een keer. Het ging van kwaad tot erger met los en onzuiver zingen. Die sessie werd één van de leukste opnamedagen die we hebben gehad.”

Oprecht kerstnummer

Voor het nummer ‘A new born baby’ blikte Arnold terug op zijn jeugd. ,,Ik wilde een oprecht kerstnummer schrijven, een kerstgedachte uit eigen beleving.

"Hij zag een zooitje langharig, spijkerbroek-dragend ongeregeld"

Als inspiratie gebruikte ik de herinneringen die ik aan mijn eerste nachtmis had. Als achtjarig jongetje mocht ik aan de hand van mijn vader mee naar de nachtmis. Samen liepen we door de sneeuw – want in kerstliedjes sneeuwt het altijd - en uit de galmgaten van de kerktoren klonken de fanfaretrompetten. We gingen voor in de kerk zitten zodat we de kribbe goed konden zien. De sfeer was magisch, het beeld van Jozef knipoogde naar me en toen ik dat tegen mijn vader vertelde zei hij dat ik niet moest liegen. Het was een geromantiseerd jongensverhaal dat ik in mijn jeugd had mee kunnen maken.”

Bing Crosby

,,Commercieel gezien is het album geen succes geweest”, zegt Arnold. ,,Toen het uitkwam in 1975 hebben we er wel wat verkocht – we hadden immers genoeg fans – maar het resultaat viel tegen. Later heeft het album nog wat aan populariteit gewonnen. In 2015 werd het ter ere van het 40-jarig jubileum zelfs opnieuw uitgegeven door Johan Tol en Michel Veerman. Toch denk ik terugkijkend dat ‘We wish you a merry Christmas’ altijd ons ondergeschoven kindje is geweest…” Zoals gezegd haalde de platenmaatschappij alles uit de kast om het officiële kerstalbum van The Cats tot een succes te maken. ,,Ze gingen zelfs zover dat ze contact hadden gelegd met het management van Bing Crosby. Het plan was om zijn mega-hit ‘White Christmas’ samen op te nemen voor ons album. De gesprekken liepen voorspoedig, het leek erop dat hij echt op het vliegtuig zou stappen. Maar toen werd er gevraagd om foto’s van de band.” Arnold lacht: ,,Hij zag een zooitje langharig, spijkerbroek-dragend ongeregeld. Op basis daarvan werden de plannen afgeschoten. Dat vonden we toch wel jammer.”

Bing Crosby – de trotse zanger van de bestverkopende kerstplaat aller tijden – op het album van een groepje langharige Volendammers. Het zou wat zijn geweest. Maar Volendam heeft de stem van Bing Crosby niet nodig om een goed kerstalbum op waarde te schatten. ,,Ik ben blij dat het album op Volendam wél gewaardeerd wordt”, sluit Arnold glimlachend af.