Het verhaal achter het kunstwerk

Het was afgelopen weekend prachtig weer om erop uit te trekken en de Open Atelier- en Kerkenroute te volgen. Velen pakten dan ook de fiets en stapten ateliers van kunstenaars binnen en bezochten exposities in een aantal kerken in de Zeevang. Bezoekers genoten zichtbaar onder het genot van een drankje van de uiteenlopende, bijzondere kunstwerken. Komend weekend staan tal van kunstenaars weer klaar om bezoekers persoonlijk te ontvangen in Edam, Volendam en de Zeevang.

Het boeiende van de Open Atelier- en Kerkenroute is de veelzijdigheid van het werk van de deelnemende kunstenaars. Of je nu van schilderijen houdt, van beelden, tekeningen of fotografie, het aanbod is breed en afwisselend. Zelfs een heuse Cinema Obscura en onalledaagse sieraden maken deel uit van de exposities.

Bijzondere ontmoetingen met kunstenaars

Langs de gehele route kunnen mensen een kijkje nemen in de ateliers van verschillende kunstenaars in Edam, Volendam, Oosthuizen, Warder en zelfs in Katwoude. “Zomaar een atelier binnenstappen, dat doe je natuurlijk niet iedere dag”, zegt Rien, een van de bezoekers aan het atelier van Diek Kubbe in Warder. “Zie wat een mooie plek dit is. En je kunt van alles vragen aan de kunstenaar. Zoals waarom hij dit beeld heeft gemaakt.” Dat is het extra interessante aan de Open Atelier- en Kerkenroute: bezoekers kunnen in gesprek met kunstenaars en verhalen achter de prachtwerken ontdekken.

Ook in de kerken van Oosthuizen, Beets en Middelie werden geïnteresseerden persoonlijk ontvangen door de kunstenaars die daar hun werk exposeerden. De exposities werden goed bezocht. Een enthousiaste bezoeker licht toe: “De kunstenaars zijn heel open en voelen zich niet te goed om zo’n hele middag iedereen te woord te staan. Een fotograaf heeft mij net uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij zo’n meesterlijke natuurfoto. En een van de dames van Vrouwenkunsten vertelde mij hoe zij geïnspireerd werd door de naam van haar kleindochter. Dat is toch leuk om te weten?”

Een legio aan talent

Schilderschool Kunst OpStap doet dit jaar voor het eerst mee aan de Open Atelier- en Kerkenroute. Kunstenaars Angelique van den Hogen en Ella Aberson vertellen met veel enthousiasme hoeveel talent zij in hun workshops en cursussen voorbij zien komen. “Wij staan hier eigenlijk aan het begin. Een aantal van onze cursisten doet nu de Kunstacademie”, zegt Angelique.

De Open Atelier- en Kerkenroute laat tijdens de Kunstmaand een stukje zien van het vele artistieke talent in onze gemeente. Zaterdag 15 en zondag 16 oktober openen de deelnemende kunstenaars en kerken weer hun deuren.

Meer weten over kunst

In oktober heeft de Kunstmaand nog van alles in petto. Wil je meer weten over kunst? Jannig Kwakman houdt donderdag 13 oktober een lezing over kunst in de kerken van Volendam. De week erna, 20 oktober, gaat zij in op Volendammer kunstschilders met een eigen stijl.

Nieuwsgierig naar hoe een schilderij wordt gerestaureerd? In het Edams Museum op zondag 16 oktober vertelt restaurateur Lidwien Wösten er alles over. De lezing van Erwin Becker, conservator bij het Van Gogh museum, op 28 oktober staat in het teken van kunstenaar Paul Signac.

Voor meer informatie over het programma: