De eeuwenoude gebruiken in de kerkdienst uitgelegd in ‘We vieren eucharistie’

Het verhaal meer kleur geven

In zijn debuutboek schrijft pastoor Eric van Teijlingen over de betekenis van de eucharistie, de Heilige Mis in de katholieke kerk. ‘We vieren eucharistie’ is een bundeling van de geschreven stukken die Van Teijlingen in onder meer bisdomblad Samen Kerk heeft gepubliceerd. Al die publicaties vormen nu samengebundeld een boek, waarin de priester de kerkdienst uiteenzet.

Leo Fijen (Rechts) van uitgeverij Adveniat overhandigt ‘We vieren Eucharistie’ aan Pastoor Van Teijlingen.

De eucharistie wordt ook wel de Heilige Mis of de kerkdienst genoemd. Tijdens de Mis wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus herdacht en ontvangen kerkgangers de communie. Het boek ‘We vieren eucharistie’ geeft een toegankelijke en overzichtelijke uitleg over waarom katholieken eucharistie vieren, wat de betekenis van bepaalde gebeden is en waarom kerkgangers op bepaalde momenten gaan staan in de kerkbanken. Voor de vaste kerkgangers gaan die handelingen zonder erover na te denken. „Mensen die echter zelf niet meer in de kerk komen, maar tijdens de uitvaart wel bij de Mis zijn, zien het staan en knielen om hen heen gebeuren, terwijl dat voor hen vreemd is”, zegt de auteur van het boek Eric van Teijlingen.

„Laatst sprak ik een jonge kerkganger. Het was haar opgevallen dat veel dingen die tijdens de Mis worden gezegd niet op papier staan. En dat klopt, want er zijn veel kleine dialogen tijdens de viering die niet op papier staan maar de vaste kerkgangers uit hun hoofd kennen.” En dat kan voor buitenstaanders een probleem zijn, denkt Van Teijlingen. „Het maakt het misschien voor mensen die niet geregeld naar de kerk gaan moeilijk en afstandelijk om deel te nemen aan de kerkgemeenschap, omdat zij niet weten wat er gezegd en gevierd wordt.”

‘‘Je kunt het lezen van een Bijbels verhaal vergelijken met een glas-in-loodraam”

De kerkdienst heeft een vaste structuur, waarbij kerkgangers tegen het einde aan de communie ontvangen. Iedere zaterdagavond en zondag gaat menig Volendammer naar de Maria- of Vincentiuskerk voor de Mis. Maar de eucharistie wordt op ook andere manieren gevierd, zo vertelt Van Teijlingen. „Het kan bijvoorbeeld massaal, maar juist ook heel klein. De begrafenis van paus Johannes Paulus II in 2005, bijvoorbeeld. Die werd bijgewoond door ruim een miljoen mensen! Maar ik heb ook eucharistie gevierd met alleen één familie, toen waren we met z’n vijven. En dat maakt evenveel indruk.”

Want daar draait het ook om; een goede eucharistieviering kan echt iets betekenen vindt de schrijver. „Als je na de dienst weer ongeïnspireerd naar buiten gaat, heeft de viering weinig met je gedaan. En ik denk dat als je meer van iets begrijpt, dat je het dan ook meer ervaart.” Hetzelfde geldt voor Bijbelse verhalen, zegt de priester. „Je kunt het lezen van een Bijbels verhaal vergelijken met een glas-in-loodraam. Als we het hebben gelezen zien we een wit glas met afbeeldingen, maar je kijkt er zo doorheen. Maar op het moment dat je de achterliggende betekenis van het verhaal doorhebt, dan wordt het wittige glas gekleurd glas. Het verhaal krijgt kleur en roept veel meer op.”

Van Teijlingen heeft het boek geschreven voor zowel de vaste kerkgangers als voor de mensen die afstand hebben tot de kerk. „Het boek is ideaal voor mensen die de eucharistie willen leren kennen. Bij mensen die interesse hebben in het geloof kan het helpen de gebruiken en rituelen in de kerk te leren begrijpen. En de mensen die de eucharistie al met ons vieren kunnen meer inzicht krijgen in hoe zij tijdens de Mis verbonden zijn met het moment van het Laatste Avondmaal.” ‘We vieren eucharistie’ wordt gedrukt in Volendam bij Drukkerij Zwarthoed. Het boek is verkrijgbaar bij onder meer uitgeverij Adveniat en is tijdens de komende weken tot Kerstmis met korting te vinden bij Drukkerij NIVO en bij de receptie van het Sint-Nicolaashof.

Door: Chris Bond