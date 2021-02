Het verschil tussen een URL en een domeinnaam

Raak je soms in de war van verschillende termen over een website of weet je niet precies wat alles betekent? Veel termen lijken op elkaar of de betekenis van verschillende termen liggen niet ver uit elkaar. In dit artikel behandelen we een aantal termen die belangrijk zijn als jij een eigen website wilt. Een eigen website met eigen domeinnaam en misschien wel een eigen server zijn bijvoorbeeld belangrijk als je een eigen bedrijf hebt of gaat starten, maar kan ook voor veel andere dingen van belang zijn (denk aan een blog of schoolproject). Het is daarom handig als jij het verschil tussen verschillende termen weet en weet waar je op moet letten bij het opzetten van een website. Wij leggen het je uit. Lees snel verder!

Wat is een webadres?

De eerste term: een webadres. De naam zegt het misschien al. Een webadres is een soort adres op het internet. Zo’n webadres bestaat eigenlijk uit twee delen: de URL met daarin de domeinnaam. Een kort voorbeeld: https://www.wieringernieuws.nl/?pagina=Contact. Hierin www.wieringernieuws.nl de domeinnaam en https://www.wieringernieuws.nl/?pagina=Contact de URL.

We leggen het nog uitgebreider uit.

De URL

URL staat voor ‘Uniform Resource Locator’ en is het adres van een bestand op internet. Dit zijn webpagina's of afbeeldingen. Ieder bestand krijgt een eigen unieke URL. Zo kan een server onderscheid maken tussen bijvoorbeeld verschillende pagina’s of websites.

De domeinnaam

Een domeinnaam is een unieke aanduiding voor een internetadres. Een domeinnaam kan worden gebruikt voor alle internetdiensten. Hieronder valt natuurlijk de URL van een website, maar bijvoorbeeld ook voor een e-mailadres.

Een domeinnaam is een naam in het zogeheten ‘Domain Name System’. Het DNS is een naamgevingssysteem waarmee computers bepaalde diensten en toepassingen kunnen identificeren.

Het is dus kort gezegd een soort persoonlijk telefoonnummer die de computer of server herkent als ‘jou’.

Een domeinnaam wordt verkregen bij een nationale organisatie (b.v. .nl, .be, .de) of bij een internationale organisatie (b.v. voor een .com, .edu).

Hoe werkt een domeinnaam?

Iedere website heeft een eigen IP-adres. Maar omdat dit IP-adres lastig te onthouden is wordt hier een domeinnaam aan gekoppeld. Wanneer je een domeinnaam in de adresbalk van je browser typt, gaat je browser op zoek naar de website van het bijbehorende IP-adres. Het toewijzen van de domeinnaam aan een IP-adres is de taak van het Domain Name System (DNS). Het zet de domeinnaam om in een adres dat de browser begrijpt, waardoor je op de juiste website terecht komt.

Een domeinnaam hebben is belangrijk, want zonder een domeinnaam kun je eigenlijk geen eigen website hebben. Ook kun je met een domeinnaam een bijbehorende e-mailadres verkrijgen. We vertellen daarom meer over de domeinnaam.

Hoe koop ik een domeinnaam?

Een domeinnaam is dus eigenlijk de start van je website. Hoe krijg je nu een domeinnaam? Dit koop je bij een registrar. Deze kijkt of de domeinnaam die je wilt nog beschikbaar is. Wanneer er een gewenste domeinnaam beschikbaar is, kun je beginnen aan je website bouwen en maken. Maar let op: eerst moet je nog een geschikte server vinden.

Webhosting

Je weet nu wat een URL is en wat een domeinnaam is en wat het allemaal voor je (bedrijf) kan betekenen. Echter ben je er nog niet. Eerst leggen we de term webhosting uit en waarom dit belangrijk is als je een eigen website wilt.

Webhosting is eigenlijk een stukje huisvesting voor je website. Het is een stukje server die je kan huren of zelf kopen, waar jouw website op draait en waar hij op gevonden kan worden door bezoekers.

Een geschikte webhosting vinden is belangrijk. De meeste particulieren of mkb’s delen of huren een stukje server om zo hoge kosten van een eigen server te besparen. Voor grotere bedrijven is het handiger om een eigen server aan te schaffen.

HTML

De afkorting HTML staat voor Hyper Text Markup Language. Dit is een verzameling van opmaakcodes waarmee een webpagina's gemaakt worden. Wil je een HTML zien? Kies dan in je browser de optie "View" en dan "Document Source". Je zult de HTML codes van deze pagina zien.

HTTP

De afkorting HTTP staat voor Hyper Text Transfer Protocol. Dit is het protocol dat gebruikt wordt om webpagina's op te halen. Een webbrowser "spreekt" als het ware het HTTP protocol.

Dit zijn een aantal belangrijke termen die je moet weten als je een eigen website wilt maken of iemand spreekt die er een voor jou gaat maken. Door deze termen te kennen en te weten wat ze betekenen, weet je ook in een gesprek waar het over gaat. Dat is natuurlijk wel zo fijn als je een website helemaal op je eigen manier wilt creëren.