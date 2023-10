Het ZilverHuys. Bijzondere geschenken met een persoonlijk tintje

,,Cadeaus gegraveerd met handschrift van een geliefde”

Het levenspad kan soms onverwachte wendingen nemen. Voor Angelique, de drijvende kracht achter Het ZilverHuys, was de reis naar haar huidige bestemming een avontuur op zich. Na een periode op het Doolhof in Volendam te hebben gewoond, streek de Edamse neer in het pittoreske Andijk. Het ZilverHuys is geen gewone winkel. Het is een schatkamer vol met bijzondere cadeaus en aandenkens, geïnspireerd door liefde en genegenheid.

Angelique staat vol passie aan het roer van het unieke bedrijf. Terwijl ze door de collectie bladert, waarin zich een uitgebreide verzameling van prachtige geschenken bevindt, zegt ze. ,,Het ZilverHuys is mijn levenswerk. En het stelt me in staat om bij te dragen aan bijzondere momenten in het leven van mensen.”

‘‘Ik heb het mooiste beroep van de wereld, dat ik een bijdrage mag leveren aan belangrijke mijlpalen in mensen hun leven”

Angelique gelooft dat een geschenk meer is dan zomaar een object. Het is een uiting van liefde, waardering, of genegenheid. ,,De ene dag heb ik contact met een trotse oma die iets bijzonders zoekt voor haar pasgeboren achterkleinkind”, zegt Angelique. ,,En de volgende klant wil zijn geliefde verrassen met een mooi sieraad. Ik heb het mooiste beroep van de wereld, dat ik een bijdrage mag leveren aan belangrijke mijlpalen in mensen hun leven.”

De Collectie

Het ZilverHuys biedt een breed scala aan geschenken en aandenkens die de liefde tussen mensen benadrukken. De website is Angelique's trots en blijft altijd up-to-date. De collectie omvat onder andere verzilverde spaarpotten, besteksets, sieraden, en zelfs Delftsblauwe Nijntje-figuurtjes. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. Er zijn ruim 70 soorten bestekjes die gratis kunnen worden gegraveerd, wat persoonlijke en unieke opties biedt voor cadeaus die een leven lang meegaan.

‘‘We staan klaar om persoonlijke advies te geven, te helpen en te zorgen dat je cadeau precies wordt zoals je had gehoopt”

Een van de bijzondere kenmerken van Het ZilverHuys is de mogelijkheid om geschenken te graveren. ,,Kindergeschenken zoals spaarpotjes en bestekjes graveren we gratis”, zegt Angelique. ,,Bovendien wordt alles met zorg ingepakt, zodat er een prachtig cadeautje geleverd wordt.” Daarnaast staat er een bijzondere uitbreiding op de planning voor Het ZilverHuys. ,,Binnenkort zullen we beschikken over een speciale graveermachine die unieke handschriften feilloos kan overnemen. Stel je voor dat je een zilveren aandenken hebt met de liefdevolle woorden van je kleuter in zijn eigen handschrift”, voegt Angelique met enthousiasme toe. ,,We kunnen voor iedereen prachtige, gepersonaliseerde geschenken realiseren.”

Particulier en zakelijk

Het ZilverHuys bedient zowel particuliere klanten als de zakelijke markt. ,,Naast particulieren werken we ook regelmatig samen met bedrijven”, vertelt Angelique. ,,Er is bijvoorbeeld een bank die bij elke geboorte een spaarpot naar de jonge ouders laat versturen. Ook verzorgen we vaak geschenkartikelen met bedrijfslogo's voor jubilerende werknemers. Dat leidt tot bijzonder mooie samenwerkingen.”

In februari 2022 sloot Het ZilverHuys zich aan bij Trusted Shops, waardoor extra zekerheid wordt geboden aan klanten. ,,Het is belangrijk voor ons dat klanten met een gerust hart bij ons kunnen winkelen, vooral als het om bijzondere geschenken gaat," licht Angelique toe.

Online, maar toch persoonlijk

Het ZilverHuys heeft een gebruiksvriendelijke website waar je de uitgebreide collectie kunt verkennen. Maar wat deze online winkel echt bijzonder maakt, is het persoonlijke tintje. ,,We hebben een online webshop, maar met echte mensen aan de knoppen”, zegt Angelique. ,,Dat wil zeggen dat we klaar staan om persoonlijk advies te geven, te helpen en ervoor te zorgen dat je cadeau precies zo wordt als je gehoopt had.” Voor de meest memorabele geschenken kan men een kijkje nemen op de website van Het ZilverHuys www.hetzilverhuys.com. Ontdek de uitgebreide collectie en voel de warmte van persoonlijke service. Angelique en Het ZilverHuys staan klaar om iedereen te helpen de perfecte geschenken te vinden voor elke gelegenheid.

