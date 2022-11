Hij is er: De ‘Wereld van Jan’ maandkalender

Na maanden van planning en voorbereiding kunnen we hem eindelijk wereldkundig maken: De maandkalender van Jan Tuijp ‘Pet’ is klaar! We zijn ongelofelijk trots op het eindresultaat. Al jarenlang is het werk van Jan in de Nivo bewonderen in de rubriek ‘De wereld van Jan’.

Jans prachtige fotografie – die zelfs kalenders van National Geographic heeft gehaald – vraagt om een volgende stap in de samenwerking met de Nivo: Een unieke maandkalender met een zorgvuldig gekozen fotoselectie en bijbehorende onderschriften op hoogwaardige kwaliteit fotopapier.

Onder de fraaie fotografie is een overzichtelijke indeling van de maanden, dagen en weeknummers geplaatst. De kalender is verkrijgbaar bij de Nivo voor € 19,95. Uiteraard is per post opsturen ook een optie. De maandkalender is perfect geschikt als relatiegeschenk. Mail voor meer info over staffelkortingen naar rene@nieuw-volendam.nl.