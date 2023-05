Algemeen

Hindernisbaan voor Winkelcentrum de Havenhof Wie tegenwoordig in het weekend een bezoekje aan Winkelcentrum de Havenhof wil brengen kan nog wel eens van een koude kermis thuiskomen. Afgelopen weekend had het winkelend publiek eerst een uitdagend parcours te voltooien alvorens de ingang kon worden bereikt. Het parcours bestond uit een doolhof van fietsen en scooters die strategisch geparkeerd stonden. Pal voor de ingang en in het wandelpad van het winkelcentrum stonden tweewielers lukraak door elkaar heen. Onbegrijpelijke acties als je nagaat hoe de boel achtergelaten werd. De prijs voor het voltooien van de hindernissen was een mooie: de winkeliers hadden hun lekkerste en mooiste artikelen uitgestald voor het Pinksterweekend. Het is te hopen dat mensen hun fietsen en scooters voortaan wat meer aan de zijkanten parkeren, misschien zelfs in de daarvoor bestemde fietsenstallingen.

