Historische rondleiding door Fort K’ijk

Was je vorige keer verhinderd en heb je altijd al eens een echt fort van binnen willen bekijken? Op donderdag 24 januari en donderdag 31 januari ben je welkom in Fort K’ijk! Je krijgt eerst een soldatenlunch in de Poterne, het centrale deel. Daarna vertellen de gidsen je alles over het leven van de 263 soldaten in dit fort, hoe ze sliepen en hoe het ‘kiekeboe’-kanon werkte, en later een prachtig uitkijkpunt werd. In de keuken staan nog drie kookpotten en originele pannen, je zou er zo aan de slag kunnen.