Hoe je met een VPN overal online content kunt bekijken!

Velen hebben al weleens van de werking van een VPN gehoord. Je kunt er veilig mee over het internet surfen, je privacy is beter beschermd én je kunt content raadplegen die in sommige landen wellicht verboden is. Op dit laatste item gaan we vandaag wat dieper in. We leggen uit hoe het kan dat je met een VPN deze content kunt raadplegen, waarom dit voor jou ook interessant kan zijn en waar je op moet letten als je een VPN wilt testen.



Hoe werkt een VPN?

Om te begrijpen hoe een VPN werkt, is het belangrijk om eerst te begrijpen hoe je normaal over het internet zou surfen. Via je telefoon (of laptop) leg je als het ware een verzoek in. Deze wordt via je router naar een server verzonden. Op deze server staat bijvoorbeeld de website die je wilt bezoeken. Hier komt het verzoek vervolgens aan. Via de omgekeerde weg krijg jij ook data teruggestuurd vanaf deze website.

Ga je gebruik maken van een VPN, dan wordt de data die je naar het internet verzendt en weer ontvangt, versleuteld. Dit gebeurt al wanneer je de data vanaf je device naar het internet verzendt. Het wordt als het ware een pakketje die met een encryptiemethode is beveiligd. Dit pakketje reist vervolgens veilig via de router en de server naar de website die het pakketje ontvangt. Daar wordt de encryptie opgeheven en wordt de data gelezen.

Als er vervolgens data wordt teruggestuurd naar jouw device, wordt de omgekeerde weg bewandeld. De data wordt wederom met een encryptiemethode versleuteld en pas uitgepakt als deze bij jouw device aankomt. Op deze manier reist jouw data veilig over het internet, zonder dat hackers of kwaadwillende hierbij kunnen.



Hoe kan ik geblokkeerde content zien?

Het zien van geblokkeerde content gebeurt omdat de data die je verzendt en ontvangt, versleuteld is. Als we zeggen dat alle data versleuteld is, bedoelen we ook echt alle data. Men kan dus niet zien waar de data vandaan komt. De enige locatie die opgehaald kan worden, is de locatie van de server waarmee verbinding wordt gemaakt.

Aangezien je als gebruiker zelf kunt kiezen met welke server jij verbinding maakt, kun jij jouw data de locatie van de server laten aannemen. Wil je bijvoorbeeld vanuit Nederland content bekijken in Amerika, maar is deze in Nederland nog niet beschikbaar? Dan kun je ervoor kiezen om verbinding te maken met een server in Amerika. Hierdoor kun je alsnog deze content zien!



Wil je een VPN vooral gebruiken om content te raadplegen, dan is het belangrijk om te letten op het aantal beschikbare servers. Hoe meer beschikbare servers, hoe meer mogelijkheden jij hebt om geblokkeerde content te raadplegen. Daarnaast kun je ook letten op het aantal devices dat je mag aansluiten wanneer je eenmaal een abonnement bij een VPN-aanbieder afsluit.