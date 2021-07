Hoe kan je logistiek efficiënter laten verlopen?

Logistiek vindt plaats in alle bedrijven die goederen verkopen. Dit kan heel klein zijn, maar ook enorm groot. Denk aan een winkel die handgemaakte armbandjes verkoopt en deze in een paar dozen opslaat, of aan een grote kledingwinkel die per dag wel tienduizenden kledingstukken verkoopt. Voor al deze bedrijven is logistiek van groot belang. Want hoe vind je eenvoudig de juiste manier om al jouw producten snel en gemakkelijk terug te kunnen vinden? Dit hangt af van verschillende dingen. Hieronder staan verschillende zaken uitgelegd hoe jouw logistiek efficiënter kan verlopen.

Maak een logische indeling

De indeling zelf. Vaak gaat het indelen vanaf het begin af aan vrij automatisch. Eerst heb je een product en dat leg je links. Vervolgens krijg je meer producten en stapelt alles zich op. Dit is echter niet het handigste om alles terug te kunnen vinden. Sorteer daarom je producten op hoeveel ze bij elkaar passen en wellicht zelfs op hoe vaak producten tegelijk gekocht worden. Als twee producten heel vaak samen aangeschaft worden, is het handig om deze dicht bij elkaar te leggen. Hetzelfde geldt voor aanvullende producten. Als je eenmaal een logische indeling gemaakt hebt, is het aan te raden om dit vast te leggen op bijvoorbeeld een soort plattegrond. Als er dan een nieuw persoon komt werken of als je zelf even vergeten bent waar alles ligt, kun je het gemakkelijk weer terugvinden. Op deze manier zorg je voor een goede organisatie van jouw producten.



Verplaats de goederen nu naar de efficiëntere plek

Nu je een logische indeling hebt gemaakt, lijkt het misschien makkelijker om alles te verplaatsen dan het daadwerkelijk is. Met een heftruck kun je de echt grote producten verplaatsen, maar met een handpallettruck kun je ook al veel voor elkaar krijgen. Hiermee verplaats je namelijk eenvoudig producten intern van de ene naar de andere plek. Veel bedrijven werken met zo’n handpallettruck, omdat het makkelijk in gebruik is en niet duur is om aan te schaffen. Een heftruck kost bijvoorbeeld veel meer geld en je personeel moet ook een certificaat hebben om met een heftruck te mogen rijden. Om al deze redenen is een handpallettruck een echte aanwinst voor ieder bedrijf met logistiek.



En nu… stapelen maar

Nu alles naar de goede plek is verplaatst, is het tijd om te gaan stapelen. Door ook producten de lucht in neer te zetten, bespaar je kostbare ruimte. Met een stapelaar stapel je eenvoudig verschillende dozen of pallets op elkaar. Ideaal dus. Heb jij een stapelaar in jouw bedrijf? Dit is de ultieme oplossing om op een gemakkelijke manier ruimte te besparen. En met een stapelaar haal je natuurlijk ook weer even de dozen van elkaar af als je een product verkocht hebt. Reden genoeg dus om er een aan te schaffen, zodat je jouw logistiek nog efficiënter kunt laten verlopen. Op deze manier maak je je bedrijf nog winstgevender en lever je nog sneller aan je klanten. Dat wil jij toch ook?