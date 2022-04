Partner content

Hoe kies ik de beste juridische hulp?

U bent gewond geraakt door een ongeluk. In de meeste gevallen heeft u recht op schadevergoeding. Daarom bent u op zoek naar een jurist om u te helpen bij het indienen van een schadeclaim. U kunt online verschillende letselschade-experts vinden die u hierbij kunnen helpen. Hoe kiest u daar de beste letselschadebehandelaar uit? Wij geven u 5 waardevolle tips die u kunt gebruiken in uw online zoektocht.

5 tips voor de beste juridische hulp

We beginnen bij stap één: kiest u voor een letselschade advocaat of jurist? Deze juridische beroepen hebben veel overeenkomsten. Beide professionals zijn afgestudeerd in de rechten, experts op letselschade gebied en werken voor letselschadeslachtoffers. U kunt daarom het beste naar de afzonderlijke kenmerken kijken die we hieronder bespreken en daar uw keus op baseren.



1. Gratis juridische hulp voor letselschadeslachtoffers

Ieder slachtoffer heeft recht op gratis juridische hulp bij letselschade. Deze kosten moeten namelijk ook door de verzekeraar van de tegenpartij worden vergoed. Dit staat los van de rest van uw schadevergoeding. Letselschadespecialisten mogen alleen ook op no cure, no pay basis werken ondanks uw recht op gratis juridische hulp. Kies daarom altijd voor een letselschadebehandelaar die u kosteloos kan bijstaan.



2. Keurmerk Letselschade

Kies altijd voor een jurist die het Keurmerk Letselschade mag dragen. Dit keurmerk staat voor onafhankelijkheid, transparantie, deskundigheid en kwaliteit. U bent daardoor verzekerd van goede juridische hulp. In het Register Letselschade vind u alle behandelaren die dit keurmerk mogen dragen. De Letselschade Raad controleert of de behandelaren in het register aan de voorwaarden blijven voldoen. Zo weet u zeker dat het keurmerk ook echt waarde heeft.



3. Persoonlijke behandeling

Een letselschadezaak is heel persoonlijk. Het draait allemaal om wat u heeft meegemaakt. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar uw dagelijkse leven. Wat voor impact heeft het ongeluk op uw persoonlijke leven en carrière? Het is belangrijk dat een jurist heel specifiek naar uw situatie kijkt en naar uw verhaal luistert. Uw wensen en behoeften moeten ook een belangrijke rol spelen in het letselschadetraject. Daarom is het belangrijk dat u voor een letselschadebehandelaar kiest die een persoonlijke behandeling van iedere zaak hanteert.



4. Proactieve behandelaar

Het claimen van schadevergoeding kost vaak veel tijd. Toch doet een goede letselschade-expert er alles aan om uw zaak zo snel mogelijk af te ronden. De specialist moet daarvoor proactief te werk gaan. Dat betekent onder andere dat uw behandelaar de verzekeraar aan e-mails en brieven herinnert. Ook zorgt een proactieve behandelaar ervoor dat u zo snel mogelijk een voorschot op uw schadevergoeding ontvangt. Een goede letselschadespecialist houdt u ook op de hoogte van alle communicatie in uw letselschadezaak.



5. Minstens 10 jaar ervaring in huis

Veel letselschadezaken zijn erg complex: het aantonen van de aansprakelijkheid, de juridische discussies, de schadeberekening. Daarom raden wij u aan om altijd naar een ervaren letselschadebureau te zoeken. Hoe meer kennis een bureau in huis heeft, hoe voordeliger dat voor u is.



U vindt alle deze kenmerken terug in de hulp van letselschadebureau JBL&G. U kunt ook direct bij ons terecht als u op zoek bent naar juridische hulp. Wij helpen u graag verder.