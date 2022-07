Hoe kies je de juiste studie of loopbaan?

Martin Hoogland biedt studenten en professionals inzicht en perspectief

Het kiezen van een vervolgstudie zorgt jaarlijks voor hoofdbrekens bij middelbare scholieren. Veel studenten maken een verkeerde keuze, waardoor velen binnen het eerste studiejaar stoppen. Arbeids - en Organisatiepsycholoog Martin Hoogland (35) ontwikkelde zijn Find Your Future methode om te helpen bij het maken van de juiste keuze. Zijn methode wordt inmiddels ook door werkende professionals dankbaar gebruikt. Voor Nivo deelt Martin zijn ervaringen en praktische tips.

Door Ron Steur

Welke problemen signaleer je bij studenten?

,,In mijn eigen tijd als middelbare scholier ging je naar de decaan voor studie advies. Dat is eigenlijk nog steeds zo, maar de meeste jongeren kunnen niet goed verwoorden wat hun échte talenten, interesses en drijfveren zijn. Daar komt bij dat een decaan maar beperkte tijd heeft om individuen te helpen. Studenten die het niet weten, gaan meestal online allerlei studies bekijken en gratis studiekeuzetesten doen. Deze testen zijn niet voor niets gratis, heel veel testen zijn kwalitatief slecht. De ene keer komt er bedrijfskunde uit, en bij de andere test komt er zorg uit. Logisch dat je het dan niet meer weet.’’

Wat zou je al die studenten adviseren?

,,Mijn tip is: begin bij jezelf. Jij moet straks gaan studeren en werken. Het is belangrijk dat je jezelf een paar cruciale vragen stelt: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Dit is niet gemakkelijk want veel middelbare scholieren hebben ook te maken met onzekerheden over zichzelf en hun eigen kunnen. In de ideale situatie werk je eerst daaraan, voordat je überhaupt een studiekeuze kunt maken. Tijdens het traject dat ik aanbied pakken we dus vaak meerdere problemen aan. Ook is het belangrijk om niet enkel aan de studie te denken, maar vooral ook aan het vervolg: waar kom ik terecht als ik dit kies? Het pad ná de studie is namelijk net zo relevant als de studie. Ik heb ook wel eens tegen iemand gezegd: ga eerst een jaar werken en ontplooien. Probeer zekerder te worden over jezelf. Dán pas ben je klaar voor het maken van de juiste keuze.’’

Wat signaleer je bij professionals?

,,Ik spreek veel mensen die vast zitten in hun werk. Mensen die vacatures bekijken en oriënteren, maar er niks concreets mee doen. Of juist mensen die een sterk ‘ik moet hier nu meteen weg’-gevoel hebben. Begrijpelijk, maar vaak geen goed uitgangspunt. Je moet namelijk écht weten wat bij jou past, voordat je een switch maakt. Je moet goed antwoord hebben op belangrijke vragen zoals: ‘hoe ziet mijn huidige situatie eruit? Waarom ben ik niet blij meer? Waar ga ik wel vinden wat bij mij past?´´

,,Als ik mijn eigen leeftijdsgenoten als voorbeeld neem: veel dertigers hebben altijd een soort ideaalbeeld gehad van hun leven en werk in het algemeen. Nu ze kinderen hebben, of gewoon iets ouder worden, komen ze erachter dat die droomcarrière die ze altijd nastreefden niet zaligmakend is. In plaats van zestig uur werken, zouden ze nu eigenlijk wel vier dagen willen werken. Dat kan botsen. Wat ik ook tegenkom, is dat mensen vanuit hun opvoeding een bepaalde verwachting hebben meegekregen. Die leggen zichzelf een druk op die ervoor zorgt dat ze in hun werk blokkeren.’

Hoe pak jij het aan bij professionals?

,,Vaak heeft de paniek al toegeslagen als ze bij mij komen. Het is dan mijn rol om duidelijkheid, rust en structuur te brengen. In paniek kun je geen goede keuzes maken. De vraag is: waarom ben jij nu niet blij? Regelmatig ligt de oorzaak op een ander, dieper niveau dan aanvankelijk gedacht. Tijdens het traject pellen we af totdat we de kern hebben gevonden. Daarbij kijken we dan ook in bredere zin naar wat mensen zoeken in het leven Het is nooit te laat om het roer om te gooien. Ik laat ze meestal eerst een stukje schrijven over hun leven tot dan toe. Belangrijke gebeurtenissen. De thuissituatie. Ik laat ze teruggaan naar hun kindertijd: wat vond je leuk als kind? Waar werd je gek van? Vooral dat stukje terugkijken levert veel informatie op. Het is niet zo dat we alles meteen kunnen achterhalen. Maar vaak zien we patronen terugkomen waar we dan mee aan de slag moeten. Ik heb voorbeelden van mensen die rigoureus het roer hebben omgegooid. Ik heb zelfs een ondernemer gehad die - na een heel grondig traject - zijn zaak verkocht en zijn leven compleet anders ging inrichten. Dat is allemaal niet niks, maar hij hervond wél zijn geluk.’’

Martin Hoogland komt uit Volendam en is in het dagelijkse leven werkzaam bij de internationaal bekende consultancy organisatie Korn Ferry. Na zijn studie psychologie was hij werkzaam in verschillende commerciële functies binnen talentmanagement. Vanuit zijn achtergrond richtte hij vijf jaar geleden Find Your Future op. Met zijn zelfontwikkelde methodiek helpt hij studenten en professionals bij het maken van studie- en carrièrekeuzes. Meer informatie: www.findyourfuture.nl