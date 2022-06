Partner content

Hoe moet ik mijn zakelijk pakketten versturen?

Ben jij een eigen webshop begonnen? Dan moet je pakketjes gaan verzenden. Maar hoe moet dat? Wat heb je daar allemaal voor nodig en hoe kan je de kosten zoveel mogelijk drukken? In dit artikel geven we jou de beste tips voor het verzenden van zakelijk pakketten.

Wat voor verpakking heb ik nodig?

In de corona tijd is wel duidelijk geworden dat het online bestellen van producten een enorme boost heeft gekregen. Het is makkelijk en in sommige gevallen ook nog goedkoper. Veel bedrijven en of particulieren zijn een webshop begonnen, in deze tijd een booming-business. Maar wat heb je eigenlijk allemaal nodig? Allereerst is het natuurlijk handig als je weet hoe je je pakjes gaat versturen. Verstuur je grote of kleine producten? Zorg er voor dat de verpakking niet te groot is, maar ook niet te klein. Door een te grote verpakking te gebruiken kunnen de producten beschadigen en bovendien is het zonde van de extra kosten die gemaakt moeten worden. Gebruik je toch een te grote verpakking? Vul deze dan goed op.

Hoe bewaar ik de orde in mijn bestellingen?

Misschien is dit wel één van de belangrijkste punten waar jij op moet letten bij het beheren van jouw webshop. Zorg dat je de bomen in het bos kunt blijven zien. Door gebruik te maken van een online verzendplatform heb je gemakkelijk inzicht in de bestellingen en retourneringen. Een online verzend portal als KeenDelivery biedt veel integraties aan, zoals: Woocommerce, lightspeed en marketplaces zoals Bol.com. Koppel jouw webshop eenvoudig in creëer inzicht in het verzenden van zakelijk pakketten.

Hoeveel producten moet ik op vooraad hebben?

Tja, lastige vraag. Er is natuurlijk niets zo vervelend als een lange levertijd op producten, dit kan voor klanten een goede overweging zijn om ergens anders te gaan shoppen. Maar hoe ik dit voorkomen? Zorg ervoor dat je in de beginfase genoeg producten op voorraad hebt. Door op tijd te bestellen en de levertijden van de leverancier in de gaten te houden, kan je makkelijk je voorraad aanvullen. Blijf ook constant monitoren op jouw leverancier. Misschien is er wel een andere leverancier waar jij producten kan bestellen als jouw voorraad echt op begint te raken.