Hoe selecteer je het juiste vertaalbureau voor jouw vertaling?

Onze wereld is in een rap tempo aan het internationaliseren. Dit brengt heel veel mooie momenten en mooie kansen met zich mee, maar kan ook voor obstakels zorgen. Deze obstakels komen meestal voort uit de verschillende talen die er gesproken worden. Het is immers niet gemakkelijk om met iemand of een instantie te communiceren die niet dezelfde taal als jij spreekt. Gelukkig zijn er anno 2022 tal van vertaalbureaus die jou hierbij kunnen helpen. De kans is dan ook groot dat jij in de komende jaren een keer een vertaalbureau nodig zult hebben om een tekst of document voor jou te vertalen. Benieuwd hoe jij in dit geval het juiste vertaalbureau kunt selecteren voor jouw vertaling? Lees dan snel verder. In deze blog geven we je namelijk enkele tips die je hierbij kunnen helpen.

Partnetcontent

Kwaliteit van het bureau

Het beroep vertaler is helaas geen beschermd beroep. Dit betekent dat iedereen die zich een vertaler voelt zich ook een vertaler kan noemen. Ben je dus op zoek naar een vertaling? Dan moet je vaak verder zoeken dan naar simpelweg een vertaler. Je hebt namelijk geen idee van de kennis van deze vertaler doordat iedereen deze naam mag voeren. Gelukkig is hier wel een oplossing voor bedacht. Niet iedereen mag zich namelijk een beëdigde vertaler noemen. Dit is een vertaler die in staat is een beedigde vertaling te doen. Deze beëdiging heeft de vertaler door de jaren heen verdiend en wordt binnen de vertaalwereld gezien als soort keurmerk voor kwaliteit. Met een beëdigde vertaler zit je dus altijd goed!



Werkgebied vertaalbureau

De verschillende vertaalbureaus zijn vaak gespecialiseerd in verschillende werkgebieden. Zo kan het ene vertaalbureau gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van juridische vertalingen terwijl het andere vertaalbureau juist weer gespecialiseerd is in financiële vertalingen. Het is belangrijk om op voorhand te bepalen in werkveld jouw vertaling valt. Zo kun je op voorhand al op zoek naar een bureau dat gespecialiseerd is in hetgeen dat jij zoekt. De kans dat je een bureau vindt dat aan jouw verwachtingen voldoet is in dit geval een stuk groter!