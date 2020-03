Partner content

Hoe technologie de sport ontwikkeld

Tegenwoordig zien we steeds meer ontwikkelingen in de sport. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de Hawk-Eye op de tennisvelden, de VAR in het voetbal of de hulp die hockeyers tijdens een wedstrijd kunnen aanvragen. Dit maakt de sport een stuk eerlijker en veiliger. Er zijn echter ook ontwikkelingen op het gebied van robotica die de sport verder kunnen helpen. In dit artikel gaan we een aantal voorbeelden bespreken.

Cobot met ondersteuning

In de wedstrijden wordt vaak gebruikt gemaakt van een cobot met ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de VAR in het voetbal of de scheidsrechter bij het hockey. In het geval van de VAR kan de scheidsrechter zelf beslissen of de beslissing wordt teruggedraaid, hier hebben spelers geen invloed op. Als we kijken naar het hockey, hebben de teams zelf een mogelijkheid om de videoscheidsrechter aan te vragen.

Naast wedstrijden, wordt de cobot ook vaak voor trainingen ingezet. Een van de unieke eigenschappen van een collaboratieve robot is dat deze naast een ander mens kan werken. Bij een cobot tijdens voetbaltrainingen is dit ook het geval. Deze wordt vaak gebruikt om keepers te trainen. Als speler is het namelijk moeilijk om elke keer dat je een bal schiet, deze ook tussen de palen te schieten en daarmee de keeper te trainen.

Met een collaboratieve robot wordt dit een stuk gemakkelijker. Deze hoef je namelijk alleen maar op het doel te richten, waarna de bal door de cobot wordt afgeschoten. De cobot kan dusdanig worden afgesteld dat er verschillende schoten worden gebruikt. Zo zijn er schoten met effect, harde schoten door de lucht, over de grond of juist hoge ballen. Hierdoor kun je een keeper veel effectiever trainen.

Cobot met camera

De collaboratieve robot die in de sport geïntroduceerd is, functioneert vaak op basis van een camera. Deze kan namelijk waarnemen wat er gebeurd en daarop zijn bewegingen afstemmen. De robot kan daarbij reageren op ontwikkelingen of juist het initiatief nemen en zich vervolgens aanpassen op acties van een ander.

In het honkbal zijn er tegenwoordig ook camera’s die moeten helpen om de sport eerlijker te maken. Wanneer een plaatspeler de bal gooit, gebeurd dit met zo’n 100 kilometer per uur. Dit maakt het voor een umpire verschrikkelijk lastig om te zien wanneer de bal slag of wijd is. Een umpire zit er dan ook per wedstrijd gemiddeld zo’n 14 keer naast. Een cobot moet dit werk allemaal een stuk gemakkelijker maken. Deze kan dit namelijk in een oogopslag zien.

Bij het tennis wordt door middel van een camera bepaald of een bal in of uit is. Hier is geen mensenwerk voor nodig. De camera hangt boven het veld en registreert elke bal die geslagen wordt. Indien een speler dit nodig acht, kan deze aan challenge aanvragen en zo tegen het besluit van de scheidsrechter ingaan.

Op de golfbaan zijn er vergelijkbare ontwikkelingen gaande. Zeker met trainingsrondes worden er honderden ballen het veld in geslagen. Stel je voor dat je al deze ballen na de training ook zelf moet oprapen. Niet alleen ben je hier veel tijd mee kwijt, je moet er ook veel voor lopen. Met een cobot is dit een stuk gemakkelijker gemaakt. De cobot zoekt namelijk op basis van een camera naar de golfballen in het veld en raapt deze automatisch op.

Zowel voor wedstrijden als trainingen wordt de cobot dus steeds vaker gebruikt. Niet alleen maakt het wedstrijden eerlijker, het zorgt er ook voor dat trainingen efficiënter kunnen verlopen. Een cobot in de sport is daarom zeker een positieve ontwikkeling!