Hoe weet je of wijn nog goed is?

Iedereen houdt wel van een lekker wijntje met het eten, of een glaasje na het werk om te ontspannen. Wat vervelend is, is dat een opmerkelijk groot aantal mensen niet weten hoe ze de wijn moeten bewaren of hoe ze wijn nou écht moeten kopen. Steeds meer wijnkasten staan vol met wijnen die in minder dan ideale omstandigheden worden bewaard. Hoe weet je nou of de wijn die je koop of gekocht hebt nog goed is?

Het geld sparen en uitgeven aan een dure wijn wordt als de grootste drempel ervaren voor veel consumenten. Wat ze niet beseffen is dat het bewaren van de eenmaal gekochte wijn ook extreem belangrijk is. Ook tijdens het uitkiezen van de wijn is het zaak om te weten of je een juiste wijn aanschaft, of dat de wijn misschien niet goed meer is door welke reden dan ook. Dat is zonde van het geld, en bovendien zonde van de wijn!

Hoe bewaar je wijn?

Door professionele wijnbouwers wordt geadviseerd om wijn in een donkere, en vooral koude omgeving te bewaren. Toch zie je dat veel mensen hun wijn recht tegenover een raam zetten in het midden van de woonkamer. Dat is zonde! Het is daarom het beste om de wijn te preserveren in een wijnklimaatkast. Deze kast is specifiek ontworpen zodat jouw dure wijn onder de juiste omstandigheden bewaard wordt.

De beste en duurste wijnen zijn namelijk complex samengesteld. Deze hebben een juiste balans tussen alle inhoud in de fles, zodat geen één los element uit staat wanneer je de wijn consumeert.



Als de wijn in onjuiste omstandigheden bewaard wordt, kan het deze complexe samenhang verliezen. Dat maakt deze informatie niet alleen nuttig voor houders van dure wijn, maar ook potentiële kopers. Misschien heeft de winkel waar je van plan bent te kopen helemaal geen verstand van wat ze doen en betaal je de prijs voor de peperdure wijn, zonder waard voor je geld te krijgen omdat de wijn niet goed bewaard is.

Welke wijn is niet meer goed?

Ook al bezit je de kennis om een goede wijn te onderscheiden van een slechte, is het niet altijd praktisch om de wijn echt te kunnen proeven. Het kan zonde zijn van je collectie, en veel wijnverkopers staan dit simpelweg niet toe. Hieronder staan enkele tips om de wijn te onderscheiden, puur en alleen door een blik op het glas te werpen.

1. Teveel blootstelling aan zuurstof.

Als een wijn teveel aan zuurstof is blootgesteld, verandert de kleur. Witte wijnen zien er donkerder uit dan normaal, en rode wijnen verliezen hun paarse tinten. Het is wel belangrijk te weten hoe het origineel, of de juiste wijn, eruit moet zien ter vergelijking.

2. Te weinig blootstelling aan zuurstof.

Als een wijn juist te weinig blootstelling heeft aan zuurstof, zal de wijn zich terugtrekken. De geur is veel sterker dan het hoort te zijn.

3. Te hoge temperatuur.

Als een wijn bewaard wordt in een te hoge temperatuur, zal het gaan gisten. Daarom is het belangrijk de wijn te bewaren in een juiste temperatuur. De ideaalste oplossing zou de wijnklimaatkast zijn.