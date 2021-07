Hoe werkt domotica?

Automatische gordijnen, lampen en thermostaten; het klinkt geweldig maar wat is er nodig om deze apparaten zelfstandig te laten werken? Hoe werkt domotica? Domotica is een term die met name in de zorg vaak gebruikt wordt, toch hoef je niet zorgbehoevend te zijn om gebruik te maken van van slimme toepassingen in huis. Op deze pagina geven we domotica informatie die je echt nodig hebt om jouw woning slimmer én veiliger te maken.

Partner content

Is domotica hetzelfde als smart home?

De term domotica is bedacht om de combinatie van apparaten, software en diensten omtrent zorg aan huis te beschrijven. Dankzij snel internet werd het mogelijk om op afstand zorg te verlenen. Denk aan automatische alarmering van hulpdiensten als iemand onwel wordt in huis, maar ook een lamp in de badkamer die inschakelt als je de deur opent. Smart home is een andere term voor huisautomatisering en zit dicht tegen domotica aan, met als voornaamste verschil dat smart home technologie vooral wordt ontwikkeld om het wooncomfort te verhogen. Dat smart home toepassingen ook opties voor verhoogde veiligheid bieden is mooi meegenomen maar in tegenstelling tot domotica heeft dit doorgaans niet de hoogste prioriteit.

Ben je op zoek naar meer domotica informatie? Neem eens een kijkje op www.somfy.be, daar vind je een groot aantal huisautomatisering producten die samenwerken met smart home assistenten zoals Google Assistant, Apple Siri en Amazon Alexa.

De kosten voor domotica in huis

De eerste domotica toepassingen werden ontwikkeld voor de zorg. De afzetmarkt was in het begin nog beperkt, de doelgroep bestonden uit oudere personen die hulpbehoevend waren én beschikte over een breedband internetverbinding. Zorginstellingen en andere organisaties hebben projecten opgezet en samengewerkt met internet providers om deze dienstverlening aan te kunnen bieden. Mensen die hiermee geholpen werden werden nauwelijks betrokken bij de techniek en zouden alleen gebruik maken van de diensten.

Nu zijn er steeds meer grote bedrijven die investeren in huisautomatisering. Denk aan bekende merken zoals Google, Apple en Amazon. Die ontwikkelen spraakassistenten en apparatuur die gekoppeld zijn aan hun internet diensten. Denk bijvoorbeeld aan een Echo luidspreker van Amazon waarmee je met spraak een pak luiers kunt bestellen via de Amazon webshop. Of de snelste route naar je werk opzoeken met de Google Assistent. Opdrachten in huis zijn ook mogelijk zoals de lampen inschakelen of je favoriete nummers via Spotify spelen door tegen Siri te praten.

Domotica als medische voorziening is vaak duur omdat er levens op het spel kunnen staan. Dit betekent dure verzekeringspremies voor bedrijven en nauwkeurige controles of maatwerk opties. Deze kosten worden gedragen door zorginstellingen, zorgverleners of uit publieke middelen gefinancierd. Bij smart home producten zoals die van Somfy betreft het consumenten elektronica die doorgaans aanzienlijk goedkoper is. Ze werken vaak net zo goed of zelfs beter omdat er meer gebruikers zijn, ook zijn dit soort producten beter te koppelen met toepassingen van andere aanbieders. Maar omdat ze niet specifiek voor de zorg zijn ontwikkeld is er meer marktwerking wat in praktijk betekent dat de prijzen aanzienlijk lager uitvallen.

Domotica informatie delen

Controle op mensen die zorgbehoevend zijn maakt een belangrijk onderdeel uit van domotica. Het gaat dus niet alleen om de bewoners maar ook de omgeving. Dit is ook terug te zien aan smart home toepassingen. Zo kun je een IP camera installeren van Somfy die bij detectie van beweging beelden opneemt. Je kunt deze beelden op laten slaan via een Dropbox account door deze cloud drive te koppelen aan de camera. Zo kan bijvoorbeeld een volwassen kind van een oudere moeder die alleenstaand is notificaties op zijn of haar smartphone ontvangen. Dit kind kan direct de beelden bekijken en indien nodig actie ondernemen. Er zijn diverse mogelijkheden waarbij er sociale controle is zonder inbreuk te maken op de privacy van de betrokkenen.

Huisautomatisering voor iedereen

Een dementerend persoon dat een melding krijgt wanneer medicijnen ingenomen moeten worden is typisch een hulpmiddel voor de zorg. Gordijnen die sluiten bij zonsondergang zijn voor iedereen reuze handig. Daar kruisen noodzaak en comfort elkaar. Lampen die inschakelen op basis van zonsondergang betekent een verhoogde veiligheid voor senioren die slecht ter been zijn, het is ook een methode van inbraakpreventie voor mensen die laat thuis komen van hun werk. Smart home is slim voor ons allemaal. Zo kun je een Somfy gordijnrails motor bestellen om zo bestaande raamdecoratie te automatiseren. Met het TaHoma smart home systeem kun je slimme luidsprekers, thermostaten en zelfs koffiezetapparaten in werking stellen als je dit wilt. Maar ook diensten zoals Spotify of Netflix die je met spraak kunt bedienen als je smart speakers in huis plaatst.

Installatie van dit soort toepassen wordt steeds eenvoudiger, toch vereist het wel enig technisch inzicht. Op www.somfy.be vind je meer informatie en tips om optimaal gebruik te maken van domotica en smart home.