Hoe werkt het huren van een auto op vakantie?

Een auto huren voor de vakantie is een ideale uitkomst voor mensen die graag de vrijheid van een eigen auto willen hebben. Zo kun je zonder tijdsdruk, buskaartjes en het risico van volle taxi’s op eigen houtje jouw vakantiebestemming ontdekken. Hoe werkt het huren van een auto op vakantie?

Het bedrijf EasyTerra verzorgt over de hele wereld de verhuur van auto’s. Het is een vergelijkingswebsite die meerdere aanbieders met elkaar vergelijkt om voor de beste prijs-kwaliteitverhouding een auto te huren. Of je nou auto huren Pisa wilt, of dat je een auto wilt huren in Mexico: bij EasyTerra kan het allemaal. Je betaalt gemakkelijk met een creditcard en wanneer je de huur annuleert voor aanvang hoef je niks te betalen.

Leeftijd auto huren

In de meeste gevallen moet je 25 jaar oud zijn om een auto te mogen huren. Toch kun je vaak de leeftijd verlagen naar 21 jaar en bij sommige aanbieders is het mogelijk om vanaf je 18e een auto te huren. Je betaalt daar wel een bedrag voor in de huursom. EasyTerra geeft aan welke toeslag je moet betalen wanneer je jonger dan 25 bent. Vaak eisen verhuurders wel dat je minimaal één maar nog vaker minimaal twee jaar je rijbewijs hebt. Om daar achter te komen, kun je de huurvoorwaarden lezen.

Er bestaat ook een maximumleeftijd. Dit is, net als de minimumleeftijd, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij waarbij de verhuurder die bij EasyTerra is aangesloten, verzekerd is. EasyTerra heeft hier dus zelf geen invloed op.

Borg betalen

Je komt er nooit onderuit: wanneer je iets huurt of leent, betaal je borg. Dit geeft voor de verhuurder de zekerheid dat schade, diefstal en verkeersboetes vergoed kunnen worden. De borg hangt ook af van de verhuurder, het land van bestemming, het brandstofbeleid, het eigen risico en extra’s zoals de huur van een GPS-systeem en kinderzitje. Tijdens het boeken kun je de hoogte van de borg terugvinden in de voorwaarden.

De borg betaal je wanneer je de auto ophaalt. Dit bedrag wordt gereserveerd op je creditcard. Bij het terugbrengen controleert de verhuurder de auto op schade. De borg wordt dan weer vrijgegeven op de creditcard.

Verzekering

Standaard zitten verzekeringen zoals de schadeverzekering en de WA-verzekering inbegrepen in de huursom. Ook de diefstalverzekering is inbegrepen. Wat betreft de WA-verzekering, die is buiten de EU niet altijd even goed. Je kunt ter plekke een aanvullende dekking aanvragen. In alle gevallen betaal je wel een eigen risico wanneer er iets gebeurt met de auto. De hoogte hiervan verschilt per verhuurder.

Je kunt het eigen risico afdekken. Dan betaal je eerst wel de borgsom, maar krijg je het terug via EasyTerra. Je kunt ook voor geen eigen risico gaan, maar dan is de huurprijs veel hoger. Wanneer je er zeker van wilt zijn dat je geen enkele kans op gedoe hebt, kun je een Worry-Free auto huren. Dat zijn auto’s bij verhuurbedrijven die naast een goede beoordeling ook een onbeperkt aantal kilometers bieden, die een gunstig brandstofbeleid hebben en waarbij je eigen risico gedekt is. Don’t worry, be happy!