Hoe zorg je voor je zintuigen?

Het verlies van het gebruik van een of meer van je zintuigen kan ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid. Naast een gebrek aan smaak, geur, zicht, gehoor of tastzin, zijn er problemen met mobiliteit, moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, potentiële problemen met de geestelijke gezondheid en algemene verslechtering van de gezondheid.



Kortom, het verzorgen van je zintuigen is belangrijk voor zowel je gezondheid, je levenskwaliteit als je welzijn op de lange termijn. Hoe kun je dit doen? Hier zijn enkele mogelijkheden.

Gehoor

Gehoorverlies komt veel voor bij senioren, maar dat betekent niet dat het alleen oudere mensen treft. Er zijn manieren die je kunt implementeren om gehoorverlies voor een lange tijd te voorkomen.

1. Bescherm je oren tegen vervelende geluiden. Zodra er schade is aangericht, is er geen weg meer terug, dus bescherm je oren nu tegen luide en schadelijke geluiden. Koop oordoppen (te vinden bij audilo) en gebruik ze wanneer je mogelijk wordt blootgesteld aan luide of hoge geluiden. Kijk tv en luister naar muziek op een laag volume en vraag geliefden hetzelfde te doen.

2. Beperk achtergrondgeluiden tot een minimum. Hoe minder werk je oren moeten doen, hoe langer ze gezond blijven. Schakel de tv uit als je er niet naar kijkt en vermijd drukke, luidruchtige plaatsen.

3. Neem zo snel mogelijk contact op met je arts. Als je vermoedt dat je je gehoor verliest, raadpleeg dan onmiddellijk je arts.

Zicht

Het verlies van je gezichtsvermogen, zelfs gedeeltelijk, kan je hele leven op z’n kop zetten. Gelukkig zijn er veel manieren om voor je ogen te zorgen en je zicht zo lang mogelijk goed te houden.

1. Kies voor goede voeding. Je ogen hebben omega-3 vetzuren, vitamine C en vitamine E nodig. Focus op het eten van veel vis, noten, citrusvruchten en groene bladgroenten. Houd je bloeddruk in de gaten, want een te hoge bloeddruk kan je gezichtsvermogen schaden.

2. Vermijd vermoeide ogen. Hoe minder druk je op je ogen legt, hoe beter. Zorg ervoor dat je voldoende licht hebt tijdens het lezen. Kijk niet te lang naar een scherm, concentreer je ook niet te lang op iets van dichtbij en vergeet niet om pauzes te nemen voor je ogen. Je gezichtsvermogen heeft net zoveel rust nodig als jij.

3. Investeer in een zonnebril. De zon kan je ogen onherstelbaar beschadigen, dus koop een zonnebril met UV-bescherming en polarisatie. Neem deze altijd mee wanneer je je huis verlaat. Dit zorgt ervoor dat je je ogen gemakkelijk en effectief kunt beschermen.

4. Ga jaarlijks naar een oogarts. Regelmatige oogonderzoeken zijn erg belangrijk, vanwege de mogelijkheid om oogproblemen in een vroeg stadium te diagnosticeren.

Smaak en geur

Smaak en geur zijn erg met elkaar verbonden, dus als je een van hen verliest, verlies je meestal ook de andere. Dus een van de twee zintuigen beschermen, beschermt vaak ook de andere.

1. Zorg voor gezonde tanden. Een slechte mondhygiëne en -gezondheid kunnen vaak smaak- en geurproblemen veroorzaken, vooral als je lijdt aan een infectie of tandvleesaandoening.

2. Verminder je zoutinname. Te veel zout kan je smaakpapillen om zeep helpen, dus onderneem stappen om je zoutinname te verminderen. Het opgeven van zout kan ook je algehele gezondheid verbeteren en je bloeddruk verlagen.

3. Kies voor een gevarieerd dieet. Probeer niet in een voedselsleur te vervallen en probeer af en toe iets nieuws of avontuurlijks.



Tastzin

Verlies van tactiele sensatie treedt op om een aantal redenen en kan toenemen met de leeftijd. Hoe ga je dit tegen?

1. Wees fysiek actief. Problemen met de bloedsomloop zijn vaak de oorzaak van verlies van tastzin. Om dit te voorkomen, moet je zo actief mogelijk proberen te blijven. Probeer bijvoorbeeld te zwemmen, waarbij je al je ledematen gebruikt en wat geweldig is voor de bloedsomloop.

2. Verzorg je huid. Was je hele lichaam elke dag en gebruik een kwaliteitslotion om je huid in goede conditie te houden. Als je in de zon gaat, gebruik dan altijd zonnebrandcrème, vooral op gevoelige plaatsen zoals je gezicht en hals. Drink veel water om ervoor te zorgen dat je huid gehydrateerd blijft.

3. Focus op goede voeding. Een gezond dieet is essentieel voor alle zintuigen, maar het is vooral belangrijk voor je tastzin. Een goed uitgebalanceerd dieet zorgt niet alleen voor brandstof voor je lichaam, maar houdt je huid ook in topvorm.