Hoeve ‘Dove Willem’ biedt waardevolle dagbesteding en een warm thuis

Aan de lange eettafel in de woonkeuken van Siem en Marjan de Boer drinken deelnemers van zorgboerderij Hoeve ‘Dove Willem’ elke morgen koffie. Samen. Het is de centrale plek waar de deelnemers huiselijkheid vinden, van gedachte wisselen en een gevoel van verbondenheid ervaren. Sinds 2009 biedt de boerderij, die je vanaf tuincentrum Lokkemientje kunt zien liggen, dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking, burn-out, psychische beperkingen of verslaving. ,,Wij willen vooral dat mensen hier een fijne dag kunnen hebben. En dat is een ontzettend eervolle en dankbare taak”, vinden eigenaren Siem en Marjan de Boer.

