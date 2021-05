Hoeveel kost het laten ontwikkelen van een Elektronisch prototype nu echt?

Wilt u een nieuw product lanceren? Dan wilt u ten alle tijden zeker zijn dat het goed in elkaar zit en daarna goed verkoopt. Begin daarom altijd eerst met een Elektronisch prototype. Maar wat kost een prototype nu eigenlijk? Wij zochten het uit.



Partner content

Onderzoek of het idee bestaat

Onderzoek eerst goed of het idee voor het product al bestaat. Wanneer er al een octrooi op het product bestaat, is het niet meer mogelijk om het product zelf op de markt te brengen. U kunt echter wel onderhandelen over het octrooi. Dit kost echter wel meer geld.

De gemiddelde kosten om een octrooi aan te vragen in Nederland liggen tussen de € 2.000 en € 10.000.

Kosten van een octrooi

Het aanvragen van een octrooi kost u geld. Als u in Nederland een octrooi aanvraagt, betaalt u € 80 (digitale aanvraag) of € 120 (schriftelijke aanvraag) voor het indienen van de aanvraag. Bij de aanvraag hoort een verplicht ‘onderzoek naar de stand van de techniek’. Zo’n nationaal onderzoek kost € 100. Wilt u in andere landen een octrooi aanvragen is een internationaal onderzoek (à € 794) nodig.

Branche- en marktonderzoek

Onderzoek goed hoe de markt eruit ziet waarin u het product wilt gaan lanceren. Is er wel vraag naar uw product? Welke ontwikkelingen spelen zich af en wat doen andere bedrijven in de markt? Breng al deze gegevens van de markt in kaart en speel hier zo goed mogelijk op in.

De kosten hiervan hangen af van bepaalde factoren. Zo kunt u zelf onderzoek doen of een onderzoeksbureau inschakelen. Ook het type onderzoek verschilt in prijs.

Ontwikkel een prototype

De ontwikkeling van een prototype verschilt in prijs. Dit hangt af van de materialen, technieken, extra’s en meer. Kies voor de beste protoshop voor uw elektronische prototypes.

De protoshop van Confed

In Amersfoort hebben wij onze eigen prototype werkplaats. Hier ligt de focus op snelheid, flexibiliteit en knowhow. De medewerkers op deze afdeling pakken graag uitdagende projecten aan die vragen om brede kennis op elektrotechnisch gebied, een gezonde druk op levertijd en de flexibiliteit om te schakelen, bijvoorbeeld wanneer producten anders blijken te zijn dan verwacht.

Alle medewerkers op de afdeling hebben een schat aan ervaring op elektrotechnisch gebied. Bij elkaar geteld beschikken zij over meer dan 100 jaar werkervaring. Zij zijn dan ook van alle markten thuis. Welke uitdaging u ons ook geeft, onze medewerkers lossen het op.

In deze levensfase van uw product ligt de focus op snelheid, flexibiliteit en het realiseren van de opgegeven technische specificaties. First time right is ons doel op deze afdeling en een foutmarge van 0% ons hoogste streven. Hoewel de kostprijs van een product altijd belangrijk is, ervaren wij dat in deze fase van de productcyclus snelheid meer waard is, evenals flexibiliteit en kwaliteit. Kies voor Confed, kies voor snel, betrouwbaar en kwaliteit.