Zorgverleners (CAREGivers) van Home Instead Thuisservice Waterland bieden senioren gewenste en persoonlijke ondersteuning in hun vertrouwde thuisomgeving

Home Instead Thuisservice Waterland vergroot zelfstandigheid senioren

Purmerend – Sinds juli 2018 is Home Instead Thuisservice vestiging Waterland gestart. De kern van het Home Instead concept is persoonlijke aandacht die, met deze nieuwe vestiging, wordt geleverd aan senioren in de gemeenten Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland en Wormerland. CAREGivers van Home Instead Thuisservice zorgen ervoor dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig, gezond en onafhankelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. De vestiging is de 23e vestiging van Home Instead in Nederland.

CAREGivers (zorgverleners) van Home Instead Thuisservice bieden ‘metgezelschap’, hulp in & om huis en persoonlijke verzorging. De ondersteuning die wordt verleend is aangepast aan de persoonlijke behoefte en afgestemd op de specifieke individuele wensen van de klant en zijn of haar omgeving. Daarnaast bieden zij ook meer intensieve ondersteuning in de laatste levensfase, begeleiding bij dementie en andere chronische aandoeningen.

Toegevoegde waarde

Directeur Janneke Leijden van Amstel vertelt: “Je gunt het toch iedereen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, ook als dagelijkse dingen niet meer vanzelf gaan. Senioren willen het liefst zo lang mogelijk met ondersteuning in hun eigen huis blijven wonen. Daar voelen zij zich thuis en daar liggen alle herinneringen. Dankzij Home Instead Thuisservice Waterland is dit voor veel mensen mogelijk en zijn wij van toegevoegde waarde”.

Liefdevolle professionele zorgondersteuning naar behoefte van de senior, dat is waar het bij Home Instead om gaat. Een vaste CAREGiver die een betekenisvolle relatie met de klant op kan bouwen en zorgen dat zelfstandig wonen mogelijk blijft. “Een klik tussen de klant en onze CAREGiver is daarom van groot belang” vertelt Janneke.

Zo lang mogelijk thuis

Uit onderzoek blijkt dat zowel de thuis- als uitwonenden betere zorg willen. Meer persoonlijke en langdurige aandacht, zorg op het moment dat het hen uitkomt én een eigen inbreng over de zorg die ze nodig hebben. Om de kosten van zorg terug te dringen zet de overheid sterk in op het zo veel en zo lang mogelijk thuis laten wonen van ouderen. Verzorgings- en verpleeghuizen verdwijnen grotendeels; alleen senioren met een hoge zorgvraagindicatie komen nog voor dergelijke opvang in aanmerking.

Welbevinden

“Zo ondersteunen wij niet alleen de klant, maar ook de dierbare naasten. Ons doel is om het welbevinden van de klant te vergroten. Ik vind het daarom belangrijk dat de klant zelf bepaalt hoe wij hen kunnen ondersteunen. Onze, niet-medische, dienstverlening gaat uit van de persoonlijke wensen van de klanten. Zij bepalen welke ondersteuning nodig is, op het gewenste moment en door de CAREGiver die zij zelf willen.

Wij zijn er voor u! Van 1 uur per week tot 24 uur per dag, 7 dagen in de week.”

Neem gerust contact op met ons, we komen vrijblijvend langs om te bespreken wat er mogelijk is. Wij staan klaar voor iedereen met een zorgindicatie en ook wanneer u ons op particuliere basis wilt inzetten.

Telefoon: 0299-31 62 07

mail: jleijdenvanamstel@homeinstead.nl

of website: www.homeinstead.nl/waterland