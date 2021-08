Honds

Is het u opgevallen? Als baasjes over hun eigen hond spreken, dan lijkt de viervoeter net een mens. Neem mijn lieve buurvrouw: “Is het niet een schatje? Een poepie? Zo lief. En z’n ogen. Die blik. Toch eeeeenig”. Het dier is kwestie is zo’n wit klein mormel, formaat handtasje, dat steevast in je dode hoek plast, voordat je erop trapt.

Partnercontent

Denk nou niet dat wij van Echozorg tegen honden zijn. Absoluut niet. De Tarzans en de Fifi’s van Nederland zijn onmisbaar. Dankzij hen blijft de gezondheidszorg betaalbaar. Vier keer per dag eisen ze dat de baasjes in beweging komen. Daar kan geen recept van een huisarts tegenop! Geen enkele fysio krijgt een hoge-bloed-drukker zo gek om bij min tien en windkracht 8 tegen, een rondje te lopen. De Lotteline’s en Tigers van deze wereld winnen met gemak. Want “Bewegen brengt Zegen, dat weet elke hond!

Honden zijn ook inspiratiebronnen. Dat bleek laatst toen Angelique (52) met stijve knieën de praktijk binnen liep. “Eindelijk ben ik bij Echozorg”, sprak ze met een diepe zucht. “Mijn huisarts was moeilijk te overtuigen om een verwijzing orthopedie uit te schrijven.”

“Oh ja??”, vroegen Pieter de orthopedische chirurg van EchoZorg en ik tegelijk. “Je bent hier vanwege je knie, niet waar. Dat zagen we meteen”.

Angelique glimlachte. “Nee, hij heeft geen twijfels over jullie. Maar meer over mijn argumentatie. Kijk het zit zo. Ik heb al een hele tijd last van mijn linkerknie. Al jaren. Eerst zeiden ze: Je beweegt te weinig. Je hebt slappe spieren. Dus ben ik gaan wandelen. Twee jaar geleden erfde ik Felix. Het hondje van een goede vriendin. Mijn dagelijks wandel-gemiddelde verdubbelde. Twee uur per dag. Mijn spieren werden sterker, maar de knie bleef pijnlijk”.

Angelique pauzeerde kort om de spanning op te bouwen. “En toen gebeurde er wat onverwachts. Felix kreeg het ook aan z’n knie. Hij liep als een oude man. Zijn sprintjes werden sukkeldrafjes.

Dus ik naar de dierenarts, due gelukkig meteen raad wist. Hij gaf Felix een spuitje en geloof me: Felix liep na een weekje weer als een haas. Dat schept moed. Ik bel de dierenarts en vraag kun je me ook zo’n prik geven. Helaas, mocht hij geen mensen prikken. Dus ik naar de huisarts voor een prikje met Hyarulonzuur.

Die was eerst niet enthousiast. “Je wilt echt een hondse behandeling?” Ik bleef aandringen. “O.K. Ga dan maar naar Echozorg, want daar prikken ze het echogeleid. Precies op de plek van je knie, waar hyarulonzuur het beste werkt.

Wij knikten. “Dat klopt”, zei ik, “maar eerst een echo. Dan pas behandelen”. De echo sprak boekdelen over Angelique’s knie. “Het is verantwoord” sprak dokter Pieter. “Kom op met die prik” antwoordde Angelique.

Robert de Zoete

echozorg.nl