Hoofdrol op een epische avond

,,Had ik mijn zoontje van 10 maar meegenomen”, zegt een vader in het Alkmaarse theater De Vest. Tegenover hem zit zijn eigen vader, ook getooid in een traditionele concerttour-trui van Nirvana. ,,Ik was destijds een echte fan. En dit, dit was écht heel goed”, zegt hij enkele minuten nadat de band onder een staande ovatie het toneel heeft verlaten. Het illustreert de enorme waardering voor de muzikanten die een loodzware taak op zich hebben genomen: een ode aan Nirvana MTV Unplugged in New York. Onder hen Jan Schilder (de Witte), die in veertig theaters in de huid kruipt van de iconische zanger Kurt Cobain. Die zich inleeft in een epische avond van dertig jaar geleden, waarin schoonheid en tragiek samensmolten. Jan ‘de Witte’ in de rol van zijn leven. ,,Toen ik jong was, wilde ik hém zijn.”