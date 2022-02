Hoogste punt botterwerf bereikt

Vorige week verzamelden genodigden – waaronder burgemeester Sievers en meerdere raadsleden – zich in Smit-Bokkum. Reden voor de bijeenkomst was het bereiken van het hoogste punt van de naastgelegen botterwerf. Volledig coronaproof werden de aanwezigen in drie groepen opgedeeld voor een rondleiding door het veelbelovende pand.

Onder leiding van wethouder Vincent Tuijp trokken de genodigden richting de ‘historische scheepswerf’. Daar werden de drie groepen rondgeleid door Niels Veerman (horeca), Tamara Sibie (Odion) en Hein Molenaar (bottervereniging). De drie woordvoerders van de toekomstige huurders vertelden enthousiast over hun plannen.

Het meest in het oog springend was de glazen scheiding die tussen het restaurant en de werkplaats gezet zal worden. Als alles volgens planning verloopt zal Klies & Jozef Bouw het pand en de bijbehorende steiger in mei 2022 opleveren. Daarna is het aan de huurders om het binnenwerk af te bouwen.