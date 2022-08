Hoopgevende start FC Volendam in Groningen

Na een absolute slijtageslag stapte FC Volendam bij de opening van het nieuwe voetbalseizoen als morele winnaar van het veld in de Euroborg. De ploeg van trainer Wim Jonk hield na een 2-0 achterstand een punt over aan de ouverture bij FC Groningen: 2-2.

Door Eddy Veerman

7 augustus 2022. De dag waar zo reikhalzend naar was uitgekeken. De terugkeer in de eredivisie. FC Volendam terug tussen Ajax, PSV en Feyenoord, het debuut van trainer Wim Jonk op het hoogste niveau. Hoe zouden de voormalig Ajacieden Damon Mirani en Franco Antonucci zich bij zo’n gedroomd openingsduel manifesteren, zou de invloed van Carel Eiting – hij trainde nog maar enkele keren mee – meteen zichtbaar zijn en hoe zou de entree van het duo Robert Mühren/Henk Veerman in het oranjeshirt in de eredivisie vergaan?

Bij het maken van de basisopstelling liet trainer Wim Jonk bij het maken van zijn puzzel Veerman op de bank beginnen. Hij miste Bilal Ould-Chikh maar ook centrale verdediger Josh Flint en de rechtsbacks Achraf Douiri en Oskar Buur. Dat leidde tot een opmerkelijk eredivisiedebuut van de zestienjarige Billy van Duijl, die eind vorig seizoen voor het eerst zijn opwachting maakte. Een andere Volendammer, Brian Plat, startte als rechtsback.

Grote vraag was misschien vooral: hoe zou de nieuwkomer in de eredivisie met de lading omgaan, die op zo’n wedstrijd zit, of een eerste tegenslag? Die kwam er al snel. Balverlies bracht de bal bij Cyril Ngonge, die, omdat alle Volendam-spelers achteruit liepen, op 1 minuut 40 van buiten de zestien kon uithalen en meteen Filip Stankovic kansloos liet: 1-0. Een ongewenst scenario.

De onervaren ploeg ving die klap redelijk tot goed op. Volendam zette hoog druk op de Groningse opbouw, maar op bepaalde momenten was het naïef en niet doortastend in defensief opzicht en in duels. Zo zette Ibrahim el Kadiri enkele keren de deur open voor een steekbal richting de opkomende Groningen-back Neraysho Kasanwirjo.

In de achtste minuut ontsnapte Volendam toen Strand Larsen bij een counterkans naast schoot; de bezoekers stelden er een prachtige poging van Antonucci tegenover, maar Van Gassel tikte de bal uit de bovenhoek. Mühren werd een keer achter de Groningse laatste lijn bediend door Eiting, maar kon nét niet bij de bal. Op het half uur liet Jonk Henk Veerman warmlopen. Vlak daarna viel de 2-0, waarbij Kasanwirjo en Ngonge aan de rechterkant frivool langs enkele tegenstanders mochten combineren en na de voorzet stond Strand Larsen op de juiste positie voor de tweede goal.

Het beetje vertrouwen dat Volendam had opgebouwd, kreeg een knauw, maar de snelle tegentreffer van Daryl van Mieghem, op pad gestuurd door de opkomende Derry John Murkin, bracht dat weer terug. Direct daarop ging Murkin weer op avontuur, maar El Kadiri zag hem niet. Henk Veerman maakte meteen daarna zijn opwachting en verving El Kadiri. De Volendammer werd diepe spits, Mühren moest daaromheen gaan bewegen en Franco Antonucci kwam links hangend te spelen. Het leverde meteen een mogelijkheid op; de naar rechts uitgeweken Mühren speelde Veerman in, die legde terug op Van Mieghem, wiens schot net naast ging. Direct daarop kreeg Van Mieghem, na uitstekend positiespel, een levensgrote kans op de gelijkmaker. Tot twee keer aan toe werd zijn inzet geblokkeerd. De promovendus zocht echter wel met een goed gevoel de kleedkamer op.

Meteen na rust ging Volendam verder met waar het gebleven was. Mühren kon net niet afronden na doorkoppen van Veerman. Zeven minuten na rust had de 2-2 moeten vallen. Eiting veroverde de bal en lanceerde Van Mieghem. Op snelheid ging hij fraai tussen twee verdedigers door en liet Van Gassel kansloos; de paal redde de thuisclub. Maar het stond duidelijk beter bij Volendam en Groningen kwam moeilijk tot goede aanvalspatronen. Halverwege de tweede helft lonkte weer de kans op de gelijkmaker; Van Mieghem speelde Mühren in en die gaf de bal mee aan Veerman. Die nam de bal net niet lekker mee, zodat zijn inzet tot corner werd verwerkt. Uit die hoekschop kopte Benaissa Benamar goed in en haalde een Groningen-speler de bal op de doellijn weg. De VAR bekeek het moment en constateerde dat de bal over de doellijn was geweest, zodat Volendam alsnog kon juichen: 2-2.

De inhaalrace had kracht gekost, Groningen kon Volendam daarna wat meer onder druk zetten. De opkomende Kasanwirjo kreeg een aardige mogelijkheid, maar raakte de bal niet goed. Enkele spelers van Volendam (Benamar en Eiting) hadden verzorging nodig. Het werd een kwartier lang alle zeilen bijzetten. Na enkele wissels (Mühren en Benamar verlieten het veld) brak de thuisploeg een keer uit, maar Stankovic kreeg zijn hand tegen de bal. Aan de overkant kreeg Van Mieghem ook nog een mooie schietkans, maar de bal ging hoog over. Vlak voor tijd mocht Groningen nog een vrije trap nemen op een interessante positie: Duarte schoot met curve in, maar Stankovic bokste de bal al zwevend tot corner. De counterkans die Volendam kreeg was eigenlijk nog mooier, maar de ingevallen zeventienjarige Lequincio Zeefuik had niet het overzicht en de rust en speelde de vrijstaande Veerman te hard aan.