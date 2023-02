Hotel Spaander gesloten: dwangsom opgelegd

Vorige week bereikte het nieuws dat de deuren van Hotel Spaander halsoverkop waren gesloten de landelijke krantenkoppen. In het raam van de Pub van Spaander hing een brief met een korte verklaring: ‘helaas zijn wij gesloten in verband met noodzakelijk onderhoud.’ Als gevolg stonden veel voorbijgangers de eerste paar dagen na sluiting voor een dichte deur.

Toeristen staan voor dichte deur. De brief in het raam leest: 'Beste gast, helaas zijn wij gesloten i.v.m. noodzakelijk onderhoud. Dank voor uw begrip. Met vriendelijke groet, Hotel Spaander.'

De exacte reden van de plotselinge sluiting is niet duidelijk. Wel is bekend dat het pand niet voldoet aan het bouwbesluit 2012. De gemeente heeft de eigenaar een last onder dwangsom opgelegd, waarmee de eigenaar gedwongen wordt de overtredingen binnen een bepaalde termijn te beëindigen. De eigenaar van het historische pand wil niet reageren. Een woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam reageert wel, in het bijzonder op de geruchten dat Spaander op last van de gemeente is gesloten.

Reactie gemeente Edam-Volendam:

Op basis van controle is gebleken dat het pand bouwkundig gezien niet voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Dit betreft onder meer brandveiligheidsaspecten. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te zorgen dat het pand voldoet aan de regels. Doormiddel van het opleggen van een last onder dwangsom wordt de eigenaar gedwongen binnen een bepaalde termijn deze overtredingen te beëindigen. De gemeente Edam-Volendam heeft daar gebruik gemaakt van zijn bevoegdheden om hier in op te treden. Nu is het aan de eigenaar om hier stappen in te nemen. De gemeente heeft niets te maken met het feit dat het hotel nu gesloten is.