Hotel Spaander overgenomen door Raspberry Group B.V.

Raspberry Group B.V. is een snel groeiende hotelketen, welke bestaat uit negen hotels en twee restaurant-cafés in Nederland. Dit zijn onder meer: Best Western Amsterdam, Best Western Zaan Inn Zaandam, Best Western Plus Amstelveen, Best Western Den Haag, Best Western Woerden, Boutique Hotel Zaan Zaandijk, Boutique Hotel 43 Koog aan de Zaan, Restaurant Lamponi Zaandijk en Restaurant De Tulp Amsterdam (Marie Heinekenplein). Hotel Spaander, een Best Western ‘Signature Collection’ hotel werd al vanaf maart 2021 door Raspberry geëxploiteerd en nu is per 1 november jongstleden ook het hotelpand door Raspberry aangekocht.

John Mol, Albert Schilder, Remco Hellingman en rechts Akin Alan van de Raspberry Group.

Vanaf januari 2021 werd Hotel Spaander gehuurd door de Raspberry Group met een optie tot koop. In de loop van 2023 is de koopoptie door Raspberry gelicht en is het pand uiteindelijk op 1 november 2023 officieel overgedragen aan Raspberry.

Er zijn al volop werkzaamheden gaande om het gehele pand behoorlijk aan te pakken; de Markerzaal en de huidige keuken zullen worden omgebouwd tot kamers. In totaal zullen er dan twintig kamers bijkomen. Er komt een fitness en wellness ruimte evenals een Turks bad en sauna. Ook het aanwezige zwembad zal behouden blijven en of daar eventueel weer zwemles kan worden gegeven wordt op een later tijdstip bepaald. De Urkerzaal, de Schoklandzaal, de Clipperzaal en The Captains Room blijven beschikbaar voor vergaderingen en bijeenkomsten. Alle kamers krijgen een upgrade, zodat van een algehele niveauverhoging kan worden gesproken. Vorige week is al gestart met een proefopening en vanaf donderdag 9 november is het hotel weer volledig geopend. Volgens planning zal de verbouwing in april 2024 gereed moeten zijn.

Uiteraard doet het de meeste familieleden van Schilder (Madoet) de nodige pijn, om het pand, dat al zestig jaar in het bezit is van de familie over te moeten dragen. ,,Zelfs al zijn wij bouwmensen en hebben wij geen horecabloed”, aldus Albert Schilder, directeur van de Hein Schilder Groep. Ook neef John Mol is het daar volledig mee eens, maar ook hij voelt hartzeer en praat nog fanatiek over de afgelopen tijd die hij heeft besteed in Hotel Spaander. Een goed deel van de derde generatie Schilder bestaat uit ondernemers, maar ook zij lijken geen interesse te hebben in een horeca- of hotelbranche. De behoefte om Hotel Spaander te behouden was dermate groot, dat is gezocht naar een partner om het over te nemen. En die is uiteindelijk gevonden. Volendam kan nu gerust zijn dat dit unieke pand op deze bijzondere locatie voor de komende tijd behouden blijft. De familie Schilder wenst de leiding van Raspberry Group B.V. uiteraard veel succes toe.

Door: Klaas Smit

