House Of 3D-print bronzen wapen van Volendam: het Veulen

Op Dril 1a in het centrum van Volendam is sinds eind augustus House Of gevestigd. Een prachtig beeldje als aandenken aan een bijzonder mens of een memorabel moment. Moeder en dochter Marjan en Noëlle hebben die zeldzaamheid tot een kunstvorm verheven. Met een gouden combinatie van hypermoderne technologie en ambachtelijke nijverheid produceren de dames unieke creaties. Zo hebben ze onlangs het Wapen van Volendam gecreëerd.

Over het wapen van Volendam

De mythe gaat dat er iedere avond een veulen uit de Zuiderzee aan land kwam bij het dorp. Het zwarte veulentje nam elke keer een botje (een platte vis) mee uit de zee, dit visje was voor een aantal meisjes die op het land aan het werk waren. In ruil voor gras en kruiden kregen de meisjes het botje. Het verhaal gaat dat het veulen op een dag één van de meisjes mee de zee in nam. Daarna is er nooit meer iets van haar vernomen.

Sindsdien is Volendam geen agrarische gemeenschap meer, maar een vissersgemeenschap. Het zwarte veulen op het wapen staat voor de agrarische kant van Volendam en het botje voor de visserij.

Dit beeld is te koop voor €749,-.