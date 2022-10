Onvervangbare geliefden en onvergetelijke momenten vereeuwigd

House Of; Dierbare meesterwerkjes op maat gemaakt

Een prachtig beeldje als aandenken aan een bijzonder mens of een memorabel moment. Moeder en dochter Marjan en Noëlle hebben die zeldzaamheid tot een kunstvorm verheven. Met een gouden combinatie van hypermoderne technologie en ambachtelijke nijverheid produceren de dames unieke creaties. In hartje Volendam is iedereen welkom om vrijblijvend binnen te stappen bij House Of. ,,We gaan iedere uitdaging graag aan. Of het nu om een beeldje van de kleinkinderen gaat, een jubilaris, een mooie pose samen met het huisdier of een beeldje van je dochter in haar schitterende communiejurk, alles is mogelijk.”

Op Dril 1a in het centrum van Volendam is sinds eind augustus House Of gevestigd. De adembenemende inrichting heeft meer weg van een galerij dan van een showroom. Ondanks de ruimtelijke opstelling word je er omringd door subtiel geplaatste kunstwerkjes. Sculpturen van zwangere vrouwen, huisdieren, complete gezinnen, meisjes in hun mooiste prinsessenjurk, maar ook van terminaal zieke mensen die zich laten vereeuwigen voor de nabestaanden. ,,De opdrachten die we krijgen zijn heel variërend”, zegt Marjan Pollé. ,,Daardoor komen we ook regelmatig in ontroerende situaties terecht. Je kunt je voorstellen hoe emotioneel het voor nabestaanden kan zijn als er opeens een sculptuur van hun geliefde gepresenteerd wordt. Onze werken voelen echt als eigen voor nabestaanden. We zijn bevoorrecht dat we mensen zoiets dierbaars kunnen bieden. Dat maakt dat je dit werk met je hart doet.”

Het geheim van de smid

De kunstwerkjes die House Of oplevert ontstaan uit een combinatie van hedendaagse technologie en de vaste hand van een beeldhouwer. ,,Het begint met onze gigantische scanner. Degene die we gaan vereeuwigen neemt een gewenste pose aan in die scanner. Niet iedereen is gezegend met een aangeboren gezellige houding, dus daar helpen we graag bij”, lacht Noëlle van Egmond. ,,Vervolgens worden er in een tijdsbestek van slechts drie seconden honderden foto’s gemaakt. En die afbeeldingen vormen samen de 3D-scan die we met onze 3D-printers kunnen afdrukken in een materiaal naar wens.”

‘House Of staat voor een mix van hedendaagse technologie en de vaste hand van een beeldhouwer’

De materialen die House Of gebruikt zijn metaal, brons, koper en het biologisch afbreekbare PLA. Wat afwerkingskleur en sokkel betreft zijn de mogelijkheden oneindig. ,,De resultaten die uiteindelijk uit onze 3D-printers komen lijken in eerste instantie in de verste verte niet op de gewenste beeld. Dat is waar het secure handwerk begint. Omdat de printer naar beneden print, en niet in het luchtledige kan printen, stapelt het overtollig materiaal tussen ruimtes die bijvoorbeeld de armen vaak achterlaten. Ergens onder die massa metaal, brons, koper of PLA schuilt een prachtig beeld dat exacte gelijkenis vertoont met de persoon die we hebben gescand. Door heel zorgvuldig te vijlen en slijpen onthullen wij langzaam maar zeker het eindresultaat.”

Perfectie

Marjan en Noëlle hebben de nieuwe variant van beeldhouwen geperfectioneerd. ,,Een lange tijd geleden zijn we begonnen met een handscanner”, vervolgt Marjan. ,,Binnen een korte tijd werden we daar steeds beter in. Ieder beeld dat we maakten was meer gedetailleerd dan het vorige. Maar hoe nauwkeurig de stukken ook werden, het maken van het perfecte beeld liet nog op zich wachten.” Na een periode van research raakten Marjan en Noëlle overtuigd die laatste stap te kunnen zetten met de hulp van een nieuwe scanner.

‘We zijn bevoorrecht dat we mensen zoiets dierbaars kunnen bieden’

,,Bij het eerste project was het gelijk raak. Sieraden, ritsen, schoenveters en de mimiek op je gezicht, alles was opeens duidelijk zichtbaar. Dat maakte dat we onze droom konden realiseren. House Of werd een feit.”

Uniek

De beeldjes van House Of zijn niet alleen per opdracht uniek, maar de werkwijze is – voor zover de dames achter het merk weten – ook uniek. ,,Bronzen en koperen beeldjes zie je her en der natuurlijk wel, maar dan gaat het vrijwel altijd om een fragment van het lichaam. Het complete lichaam, inclusief het gezicht, hebben wij nog nooit gezien. Daar lag ook een deel van de uitdaging van ons. Er was namelijk niemand die het ons kon leren.” Marjan en Noëlle kijken terug op een waanzinnig mooi proces. ,,Dat we uiteindelijk zijn gekomen waar we nu zijn, dat hadden we eigenlijk nooit durven dromen. We kunnen mensen nu zoiets moois bieden. Een blijvend aandenken aan een verloren dierbare, een vrolijke beeltenis van het hele gezin, een stoere pose in uniform, een prachtig aandenken aan de zwangerschap, alle kleinkinderen bij elkaar voor opa en oma of een beeld van het favoriete huisdier. Laatst kwam er hier een stel jonge ouders binnen die hun dochtertje in haar Disney-prinsessenjurk wilden vereeuwigen. Geweldig, toch? Wij vinden het hartstikke leuk als mensen zelf ideeën aandragen. Alles is bespreekbaar. Loop gezellig eens bij ons binnen. Geheel vrijblijvend, natuurlijk.” De enthousiaste moeder en dochter kunnen een lach niet onderdrukken: ,,Wij zijn al blij als we ons verhaal mogen vertellen!”