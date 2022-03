HSB doneert bus aan Zorgboerderij De Vier Jaargetijden

Prachtige blijdschap op een zonnige dinsdagmiddag bij het HSB kantoor. De directie van de bouwgigant overhandigde de sleutels van een bus aan Astrid van Zorgboerderij De Vier Jaargetijden. Astrid, initiator en eigenaresse van het de dagbesteding en huisvesting in Middelie, straalde van geluk bij het zien van de bus.

Als kers op de taart heeft HSB de kleuren en het logo van Zorgboerderij De Vier Jaargetijden op de zijkant van de bus laten bedrukken. ,,We gaan dagelijks plezier beleven van deze bus”, zegt Astrid. ,,We zijn HSB ontzettend dankbaar voor dit geweldige gebaar.”

Voor de dagbesteding nemen de begeleiders van de zorgboerderij de jongeren geregeld mee naar leuke bestemmingen in de omgeving. ,,Dat wordt dankzij onze nieuwe bus een stuk makkelijker. Nu kunnen we zorgeloos naar de manege, de dijk of naar het IJsselmeer rijden.”