Huis verduurzamen: wat kun je zelf doen?

Steeds meer huiseigenaren kiezen ervoor om hun huis te verduurzamen en ook gemeente Edam-Volendam is aangesloten bij de duurzaamheidsbeweging. Veelgenoemde redenen zijn het besparen op de energierekening en bijdragen aan een beter milieu en klimaat. Een mooie bijkomstigheid is dat de waarde van een woning bijna altijd stijgt door duurzame maatregelen te nemen. In gemeente Edam-Volendam stijgt het aantal afgesloten hypotheken nog altijd hard doordat Amsterdamse huizenkopers vaak uitwijken naar randgemeenten. Wie zijn huis voor de beste prijs wilt verkopen doet er dus goed aan om het huis te verduurzamen. Er zijn een aantal eenvoudige aanpassingen die je zelf kunt uitvoeren.



Isoleren spouwmuur

De gemiddelde woning verliest zo’n 20% van de warmte via de muur. Huizen die na 1960 gebouwd zijn hebben een spouwmuur, maar ook een oudere woning kan met dit type muur gebouwd zijn. Volg deze tips om er achter te komen of je dit type muur in de woning hebt. Het isoleren van de spouwmuur is een klus die de handige doe-het-zelver gemakkelijk afgaat. Je hebt een boormachine, inblaasmachine, isolatiemateriaal en cement om de gaten achteraf weer te vullen nodig. Boor gaten in de geval om de spouw te controleren. Als deze schoon is kan het isolatiemateriaal ingeblazen worden. Dit zorgt voor geen tot weinig overlast in huis. Zodra de spouw gevuld is met isolatiemateriaal smeer je alle gaten netjes dicht.



Vloer isoleren

Ook via de vloer gaat veel warmte verloren. Er zijn verschillende manieren om de vloer te isoleren. Enkele veelgebruikte isolatiematerialen zijn vloerisolatieplaten en PUR schuim. De isolatieplaten zijn vaak gemaakt van PUR, PIR of EPS. Dit harde materiaal laat zich het makkelijkst in vorm snijden met een elektrische zaag. Zelf isoleren met PUR schuim wordt wat lastiger. Het is een chemisch product, waardoor je een beschermend pak nodig hebt en spray apparatuur. Het is mogelijk om een vloer onderlangs te isoleren als er een kruipruimte aanwezig is in het huis. Als dit niet het geval is kun je alleen isoleren langs de bovenzijde. Dit vereist breekwerk, dus let goed op eventueel aanwezige leidingen.



Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie kun je gemakkelijk laten plaatsen maar het is ook zeker mogelijk om dit zelf te doen. Let er wel op dat dit niet eenvoudig is en dus voorbehouden aan ervaren klussers. Zo moet je vertrouwd zijn met de route van de leidingen en de plaatsing van kamerafsluiters. Overweeg ook de afmetingen van de kanalen en zorg voor een ontwerp met weinig bochten om geen overtollige luchtweerstand te creëren. Na de plaatsing van het ventilatiesysteem is het zaak om de ventilatie goed te gebruiken en te onderhouden. Indien je dit doet werkt mechanische ventilatie beter dan natuurlijke ventilatie. Het is belangrijk om voldoende lucht binnen te laten, zodat die lucht wordt gebruikt voor de ventilatie. Als er te weinig frisse lucht in huis is zuigt de mechanische ventilatie namelijk lucht aan vanuit de kruipruimte, waar vaak schimmel, vocht en radongas zit. Door 1,5 centimeter ruimte aan te houden onder de binnendeuren is er een gezonde luchtstroom in het gehele huis.



Beeld: Skitterphoto via Pixabay