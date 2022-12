‘Steeds meer multifunctionele kennisinstellingen’

Huisvestingsplan bepalend voor toekomst schoolgebouwen

Vandaag buigt de gemeenteraad zich over het Integraal huisvestingsplan onderwijs. Daarin staat onder meer een planning voor renovaties en/of de vernieuwing van schoolgebouwen. De Nieuwe School in Edam is als eerste aan de beurt, namelijk komend jaar. In Volendam staan de Jozefschool en Spinmolen (foto) vooraan als het gaat om een ingreep in de huisvesting. Voor de gebouwen van De Triade en het Don Bosco College is momenteel nog een haalbaarheidsonderzoek gaande.

Door: Laurens Tol

Het wordt een wettelijke eis voor gemeenten om een Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) vast te stellen. Dit is een plan voor onderwijshuisvesting in de komende zestien jaar. In het IHP waar de raad mee kan instemmen, staan bijvoorbeeld nog geen concrete plannen om meerdere scholen samen te voegen onder een dak. Dit jaar ontstond er in Edam enige ophef toen dit idee voorbijkwam in het regionale nieuws.

Uit het voorgestelde IHP kan worden opgemaakt dat er een vrij complexe puzzel te leggen is wat betreft alle eisen waar een modern schoolgebouw allemaal aan moet voldoen. En de kosten die hiervoor moeten worden gedragen.

Zo zijn er allerlei voorschriften als het gaat om duurzaamheid en het energie-neutraal maken van onderwijshuisvesting. Dat is ook nodig, omdat de gemeente haar CO2-uitstoot in 2030 met de helft moet hebben verminderd.

Verder zijn er nieuwe manieren van lesgeven die om andere schoolgebouwen vragen. Dat wil zeggen dat klassikaal onderwijs niet meer de norm is en dat er meer behoefte is aan plekken waar leerlingen in groepjes of zelfstandig kunnen werken.

Daarnaast stelden lokale spelers - zoals de gemeente - ambities voor de ‘Economische Toekomst 2040’.

Onderdeel daarvan is dat Edam-Volendam wil ‘vooruitlopen in kennisontwikkeling’. De bedoeling is dat het onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit bij de werkgelegenheid. Daarbij staat in het document dat onder meer traditionele onderwijsgebouwen steeds meer ‘multifunctionele kennisinstellingen’ worden. Allemaal zaken waar de huisvesting op moet zijn toegerust.

"Voor de schoolgebouwen in Edam is een totaalbedrag van ruim tien miljoen euro geraamd"

In het IHP staan afwegingen voor wanneer renovatie, (ver)nieuwbouw opties zijn voor een schoolgebouw. Als bijvoorbeeld renovatie meer kost dan (ver)nieuwbouw, dan is die volgens het document niet lonend. Door de eerste mogelijkheid verlengt men de levensduur met vijfentwintig jaar, met de tweede zestig jaar. Bij renovatie moet tevens de klimaatdoelstelling worden behaald. Met de mogelijkheden voor (ver)nieuwbouw wordt sowieso een lagere CO2-uitstoot bereikt.

Zoals al eerder werd bericht, staan drie Edamse scholen vooraan in de rij als het gaat om vernieuwing van de huisvesting. Daarnaast dient de Koningsspil in Oosthuizen te worden uitgebreid. De nieuwe wijk Waterrijk daar zorgt voor grotere leerlingenaantallen.

Voor de schoolgebouwen in Edam is een totaalbedrag van ruim tien miljoen euro geraamd. Daar bovenop zullen nog prijsstijgingen komen en kosten voor sloop en tijdelijke huisvesting. Bij De Piramide bedraagt het normbedrag ruim twee miljoen. Naar verwachting zal deze school in 2037 nog 91 leerlingen tellen. Daardoor zou in dat jaar de helft van de hoeveelheid m2 van het gebouw overtollig zijn. Het IHP stelt dat vernieuwingsscenario’s voor deze scholen worden vastgesteld op basis van de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek. Daarin is ook de mogelijkheid voor het onderbrengen van de Trimaran en Piramide onder één dak uitgewerkt. De uitkomst daarvan is nog onbekend.

Onderwijsvisie Volendam: krimp leerlingenaantallen

In 2015 telde Volendam nog ruim 2000 leerlingen. Inmiddels is dit aantal gekrompen tot 1730. De voorspelling is dat dit in 2037 gedaald zal zijn tot 1675. In het IHP staat dat de verwachting is dat het gebouw van de Springplank over vijf tot zeven jaar wordt teruggeven aan de gemeente. Dit door een fusie met de Spinmolen. Toch is dit volgens het document nog niet zeker, omdat de Blokgouw door de komst van de Lange Weeren mogelijk aantrekkelijker zal worden voor jonge gezinnen. Daardoor zou het verstandig zijn om het pand van de Springplank nog langer aan te houden. Het IHP rekent ook op een forse leerlingenkrimp bij het Don Bosco College. In 2017 bedroeg het aantal scholieren 1722. Men verwacht dat dit in 2037 gedaald zal zijn tot 1038.