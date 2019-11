‘Ik kon dankzij mijn website snel een hulpactie opzetten”

Hulpactie voor 4000 gedupeerde leerlingen failliete rijschool

Met een groeiend aantal rijscholen en beperkt toezicht wordt het steeds lastiger om een goede rijschool te kiezen. Een BOVAG-rijschool is een veilige keus, maar het aantal aangesloten rijscholen is beperkt. Ook moeten leerlingen het vaak met een relatief klein budget doen, de keus voor een minder bekende en misschien goedkopere rijschool is dan snel gemaakt. Dat risico nam ook 19-jarige Anna. Na vooraf een ‘all-in’ pakket af te rekenen en 3 weken te lessen, ging de rijschool failliet en was ze haar geld kwijt. Dankzij de hulpactie van Rijschoolspecialist vond Anna uiteindelijk een rijschool die haar met een eenmalige korting te hulp wilde schieten, ze heeft haar rijbewijs inmiddels behaald. Wij spraken met Frank, initiatiefnemer van de hulpactie.

‘Verhalen als dat van Anne hoor ik helaas steeds vaker. Het faillissement van deze rijschool dupeerde ruim 4000 leerlingen en haalde zelfs het landelijke nieuws’, aldus initiatiefnemer Frank. Hij beheert een website waarop leerlingen rijschool reviews kunnen lezen en slagingspercentages kunnen vergelijken. Na bekendmaking van het faillissement van de rijschool werd er op rijschoolspecialist.nl een hulpactie gestart. De gedupeerde leerlingen konden dankzij de hulpactie bij meer dan 50 rijscholen terecht met exclusieve kortingsdeals.

‘Er kwamen veel meer reacties binnen dan verwacht, er is uiteindelijk best veel tijd in gaan zitten’

Waarom besloot je de hulpactie te starten?

Over het algemeen zijn leerlingen die voor hun rijbewijs gaan pas een jaar 18: ze moeten vaak (bij)baan en studie combineren en verdienen relatief weinig geld. Dat juist deze groep voor duizenden euro’s is gedupeerd vond ik zeer kwalijk. Daarnaast sta ik in contact met veel rijscholen en kon ik via mijn website snel iets organiseren.

Hoeveel rijscholen hebben zich bij je gemeld?

De aanmeldingen begonnen al vrij snel binnen te komen, in een paar dagen tijd had ik meer 50 aanmeldingen van rijscholen die wilde helpen. Daarbij moet je trouwens niet alleen denken aan korting op het uurtarief, sommige rijscholen wilden bijvoorbeeld hun lesauto gratis uitlenen voor examens, andere scholen boden zelfs een aantal volledig gratis rijlessen aan voor aantoonbaar gedupeerde leerlingen.

Hoe waren de reacties van rijscholen?

Over het algemeen zeer positief. Toch was niet iedere rijschool erover te spreken: sommige rijschoolhouders vonden het een beetje de eigen schuld van de leerlingen, als je voor een goedkope rijschool met een laag slagingspercentage kiest, mag je nu eenmaal niet te veel verwachten.

Hoeveel tijd is erin gaan zitten?

Er gaat altijd meer tijd inzitten dan je in eerste instantie denkt. Ik heb in die week zo’n 40 uur aan de hulpactie besteed. Er moest een nieuwe pagina aangemaakt worden en enorm veel gebeld en gemaild worden. Uiteindelijk wel met een mooi resultaat.

Houd je zelf nog iets aan de hulpactie over?

Nee, ik zou hier niets aan willen verdienen. Het enige wat de hulpactie mij heeft opgeleverd is meer bezoek op mijn website. Daarnaast hebben verschillende online kranten ( o.a. nu.nl, Nieuws.nl) mijn hulpactie opgepakt en erover geschreven, erg leuk om je eigen initiatief terug te zien in een krant!

Is er bekend hoeveel leerlingen er door de actie geholpen zijn ?

Niet precies nee, helaas niet. Ik heb van 8 leerlingen een bedankje ontvangen per e-mail, daarvan weet ik zeker dat ze erg geholpen waren met de hulpactie. Er zullen er vast nog meer zijn, maar ook als het daarbij blijft was het de moeite al waard.

Wat ben je verder van plan met de website?

Er worden allerlei extra functionaliteiten toegevoegd. Leerlingen moeten rijscholen kunnen vergelijken gaan op prijs, pakketaanbod en slagingspercentage. Ook wil ik rijscholen de mogelijkheid geven om extra informatie over tarieven en pakketten, en foto’s toe te voegen.