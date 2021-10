Huub Stapel duikt voor documentaire in Volendamse geschiedenis

Met grote interesse in de Volendamse historie bracht acteur Huub Stapel woensdag een bezoek aan het vissersdorp. Op uitnodiging van Kees ‘Ballap’ Kwakman kwam Stapel samen met een cameraploeg naar de haven.

Het bezoek was een gevolg van een vierdelige documentaireserie, gebaseerd is op het boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’, die momenteel in productie is. Stapel ging het gesprek aan met Kees en Jeroen ‘Ballap’ Kwakman, vissersfamilie de Loeges en Irene, kleindochter van Hein Schilder.

‘Eens ging de zee hier tekeer’, luidt de titel van het boek van Eva Vriend dat centraal zal staan in de documentaire. Dick Bond heeft met Vriend tijdens het schrijven van haar boek zijn verregaande kennis van de lokale geschiedenis gedeeld. Hij verwees Vriend uiteindelijk door naar oud-visserman Kees ‘Ballap’