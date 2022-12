IJs in het Boelenspark tevergeefs kapotgeslagen

Woensdagavond zijn ‘tientallen jongeren’ gesignaleerd in het Boelenspark. Samen probeerden ze zoveel mogelijk ijs van de schaatsbaan te vernielen. Donderdagochtend bleek dat hun werk in de vrieskou voor niets was geweest.

Hoewel het water ’s nachts opnieuw bevroor, ligt het oppervlak wel vol met brokstukken ijs die de jongeren achterlieten. Mochten de winterse temperaturen aanhouden, dan wordt het Boelenspark-ijs weer begaanbaar. De brokstukken zullen alleen wel ontweken moeten worden.

Een deel van de lokale jeugd lijkt er weer een nieuwe, merkwaardige hobby bij te hebben. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de exacte leeftijd is waarop het niet meer stoer is om zelf te schaatsen, maar om het ijs te vernielen en de schaatspret te verpesten voor anderen.