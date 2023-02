Algemeen

IJsclub Volendam TROTS op vrijwilligers en feliciteert 288 kinderen met behalen diploma jeugdschaatsen Vorige week vrijdag werd bij IJsclub Volendam het 31e jeugdschaats seizoen 2022–2023 afgerond en volgde na afloop de diploma-uitreiking in het Don Bosco College. Dit seizoen ging het om 288 kinderen. Zeventien weken lang waren er gemiddeld 75 vrijwilligers (trainers, begeleiders, EHBO’ers, verkeersregelaars etc..) actief. Zij werden daar tijdens de diplomauitreiking voor bedankt met een luid applaus van de kinderen en honderden ouders en belangstellenden. Geweldig! De laatste les is een jaarlijks terugkerend evenement: 'de Jagermeester'. De eerste rondes (400mtr) achter de 'jagermeesters' werden eerst rustig aan gereden en volgens een uitgerekend schema werden de rondetijden telkens iets sneller. Het aantal rondes werd zichtbaar bijgehouden en omgeroepen. De gezichten van zowel de kinderen als van de trainers en overige vrijwilligers straalden van

plezier.

Opnieuw een geslaagd evenement. Voor de belangstellenden stond er een kop koffie of thee gereed en werden op het grote scherm actiefoto’s en de namen van alle sponsoren afgedraaid. De kinderen ontvingen allemaal een diploma met groepsfoto. Namens het bestuur en jeugdschaatscommissie gaf Johan Koning een korte terugblik op het seizoen en verwees naar de ijsclub sponsoren, feliciteerde de kinderen met hun behaalde diploma en dankte de honderden belangstellenden en bovenal de vrijwilligers. De trainers deelden vervolgens persoonlijk de diploma’s uit aan de kinderen en dat bleek weer een geweldig succes. Na afloop waren alle vrijwilligers uitgenodigd een uurtje gezellig na te praten over afgelopen seizoen, waarbij Snackbar Roma oftewel Klaas Foe gratis warme hapjes kwam brengen uit waardering voor al het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers bedankt

Inclusief contributielopers zijn bij de ijsclub in totaal zo’n 112 vrijwilligers actief, waarvan bij het jeugdschaatsen ongeveer 90 vrijwilligers. Een geweldig feit waar het bestuur heel trots op is, want zonder vrijwilligers is het jeugdschaatsen onmogelijk. Wij willen hierbij nogmaals alle vrijwilligers, trainers, stage lopers, veter vaders en moeders, EHBO ploeg, verkeersregelaars, Don Bosco College en medewerkers, sinterklaas en Pieten, Nico Dobbel en een ieder die we onbedoeld vergeten zijn, hartelijk danken voor hun inzet. Het was grandioos en hopelijk tot volgend jaar. Zie ook ijsclubvolendam.nl en volg ons op Facebook. Het afgelopen seizoen zijn navolgende sponsoren de ijsclub trouw gebleven met een bijdrage in het busvervoer. Onze dank gaat uit naar; NemassdeBoer / Regiobank, Administratiekantoor Hein Koning, Alert Bouw, Axento Vermogensbeheer, Bond Administratie, Bouwbedrijf Building Support, Bouwdam Volendam, Cachet Stansen, Cafe de Dijk, Decopaint, Duurzaam beleggen academie, George de Boer Stukadoor, HSB, H.Q. Autoservice, Lou Buijs, Mastermate, Metselbedrijf Veerman & Schilder, Mooyer Volendam, Nicodemus, Nieuw Leven, P&B Interieurbouw, Plaatwerk Tol, Platvis Holland, Podobrace, PSL bouw, Ramakers Interieurbouw, Restaurant de Koe, Rijkenberg groente en fruit, Runderkamp catering, Schildersbedrijf Jack Schilder, Schildersbedrijf Zwarthoed, Seku Bouw, Siem Steur Staalconstructies, Slijterij de Stient, Stucadoor “de Stucpet”, Tandheelkundig Centrum Volendam, Tegelzetbedrijf Johan Schilder, TenB Jeans Fashion, Triple A, Ton Koning fietsen, Tol & Schilder Visproducten, Tuijps Tegels Sanitair en Keukens A’dam, vd Hogen bouwbedrijven, Veerman & Kemper, stucadoors, Veerman–Rolie, v/d Woude Schaats Skeeler Sport, Lorenz Snoek, Ruben Tuip en Kap Holding. |Doorsturen

