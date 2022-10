Spelers en trainer FC Volendam mogen euforie enkele seconden voelen tegen Ajax

‘Ik dacht bij 3-3, we kunnen door voor de winnende’

Wie had dat gedacht: Ajax, dat over een paar dagen tegen Napoli in het Stadio Diego Armando Maradona staat, ontsnapte bij FC Volendam. ,,Heel eerlijk, wat ik dacht toen de 3-3 van Henk viel en de VAR-beelden werden bekeken: ik rende naar de trainer en vroeg of we zo door konden gaan. Ik dacht dat de winnende ook wel kon vallen. Maar al snel zag de trainer dat op het bord ‘Geen doelpunt’ stond. Tja, wie weet of-ie nog was gevallen, we zullen het nooit weten. Zonde. Dit is wel een nederlaag (2-4, red.) met perspectief”, zei aanvoerder Damon Mirani direct na de wedstrijd tegen zijn oude club. ,,We hebben aan de supporters laten zien dat ‘Fortuna-uit’ een incident was. En dat moet ook een incident blijven.” Door Eddy Veerman

Henk Veerman heeft de bal in het Ajax-doel getikt en krabbelt snel op om richting de eigen aanhang te rennen. Een paar seconden mag FC Volendam zich naast Ajax wanen (3-3), maar de grensrechter zal even later de vlag omhoog steken: buitenspel. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Trainer Wim Jonk vond dat zijn ploeg in de eerste helft ,,met veel lef” had gespeeld. ,,We hebben Ajax goed partij geboden, zijn in fases dominant geweest. Hoe die penalty wordt gegeven, dat is erg ongelukkig en niet goed verdedigd. Ik voelde dat als we zouden scoren, dat iets zou losmaken. Uiteindelijk brachten we Ajax aan het wankelen. En bij die 3-3, dat was even een prachtig moment, voor een paar seconden was het euforisch, maar al snel zie je de vlag omhoog gaan. Uiteindelijk was het een klein stukje buitenspel. Als Daryl de bal op Henk aflegt, is het een zekere goal. Henk kreeg zelf nog een hele grote kans. Dit geeft moed voor de komende maanden.”

,,Als je gelooft in wat je doet, zie je wat het teweeg kan brengen. Dan word je beloond, ook in de komende maanden. Je wint niet alle duels van Ajax, moet soms door de kwaliteit van Ajax achteruit. Maar je ziet wel wat je vervolgens met elkaar kunt afdwingen. Dit is wie je wil zijn. En het publiek bleef tijdens de hele wedstrijd fantastisch achter de ploeg staan.”

,,Toen het competitieprogramma bekend werd, keek ik natuurlijk meteen naar de grote wedstrijden. Dan kijk je uit naar deze wedstrijden. Als de wedstrijd eenmaal begint, heb je niet meer zoiets van ‘wauw’, dan is het gewoon een wedstrijd”, zei Derry John Murkin na afloop. ,,Ajax had vier keer niet gewonnen, dus we wisten dat ze hier iets wilden neerzetten. Daar moesten wij gewoon heel veel energie tegenover zetten. Zeker na vorige week”, doelde Murkin op de zeperd tegen Fortuna Sittard. ,,Daar was ik wel ziek van. We hebben er samen over gesproken en vervolgens is het een kwestie van ‘doen’.”

Hij had veel met Steven Berghuis te maken. ,,Je volgt hem steeds, maar hij zwerft ook over het veld en door andere lopende mensen moet je hem soms ook loslaten.” Murkin gaf zelf de voorzet op de omhaal van Gaetano Oristanio. ,,Echt jammer dat die er niet in ging. In de eerste viel de bal net niet goed voor ons, in de tweede helft zat het een keertje mee. Toen Henk scoorde, keek ik wel snel naar rechts en zag de vlag omhoog gaan. Zo zonde. Maar we kunnen met opgeheven hoofd terugkijken op deze wedstrijd. Vrijdag gaan we naar een concurrent met Emmen en deze energie moeten we dan gewoon weer leveren.”