Kogelstootster Jessica Schilder start na bronzen WK maandag op het EK

‘Ik moet die 20 meter aantikken’

Ze stoot zichzelf per wedstrijd wat centimeters dichter bij die magische grens. Dat ze dat op alle – grote – wedstrijden doet, zegt genoeg over de huidige status van Jessica Schilder. De Volendamse kogelstootster won onlangs brons op het WK en enkele dagen geleden verbeterde zij haar persoonlijke en tevens het nationale record voor de zoveelste keer dit jaar. Tijdens de Diamond League in het Poolse Chorzów landde de kogel bij de tweede stoot op 19,84 meter en werd zij tweede achter wereldkampioene Chase Ealey (VS), die weer boven de 20 meter (20,38) uitsteeg. Dát is het doel van Schilder komende maandag op het Europees Kampioenschap in München.

Door Eddy Veerman

De wereldtop van het kogelstoten tijdens de Diamond League in Chorzów, met tweede van rechts Jessica Schilder.

Het gaat maar door. Derde op het WK Indoor, derde op het WK Outdoor en tussentijds debuteerde zij niet alleen in de Diamond League, maar op die grote internationale wedstrijden in grote stadions presteert Jessica Schilder ook telkens weer. ,,Ik heb me voorgenomen om pas na het EK stil te staan bij wat er allemaal gebeurt en is gebeurd. Dan komen er ongetwijfeld heel veel emoties bij kijken en dat bewaar ik voor dan. Nu ligt de focus op de trainingen en de wedstrijd van maandag.”

Daarbij is er wel genoeg ruimte voor ontspanning. De Volendamse gaf al vaker aan dat haar concurrenten inmiddels tot haar vriendinnen behoren. De saamhorigheid is groot en de dames pushen elkaar naar ‘harder en verder’. ,,We lachen, we klieren, zijn soms heel vervelend samen en we gunnen elkaar alles. Het móet ook steeds verder: ik moet die 20 meter aantikken, anders ben ik in mijn ogen niet goed genoeg. Chase (Ealey, red.) doet het ook elke keer weer. Het niveau is écht heel hoog. Dus dan moet je mee.”

Plagen

,,Ondertussen plagen we elkaar regelmatig. Een duwtje hier, een opmerking daar en soms pakken we elkaars kogel. Maar als je wel even er uit wil stappen, laten ze je met rust. Op deze manier, hoe we met elkaar omgaan, voel ik me er goed bij. Ik heb dit jaar één keer geprobeerd mezelf volledig af te sluiten – als de oude Jessica – in een cocon: dat werd mijn slechtste wedstrijd.”

Komende maandag zou – weer – een hele mooie dag kunnen worden in het nog jonge leven van Jessica Schilder. Op het EK in het Duitse München is het veld met concurrenten kleiner en zal zij onder meer met de Portugese Auriol Dongmo en Zweedse Fanny Roos strijden om het eremetaal. ,,Auriol is bezig haar techniek wat te veranderen en Fanny is in vorm. Het wordt lastig maar wel leuk. Zelf zet ik momenteel de laatste puntjes op de i en dan is het knallen op het EK.”