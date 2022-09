In april 2023 voor het laatst Nick & Simon

Iets dat begon als een jongensdroom: mooie muziek maken, liedjes die door mensen worden gewaardeerd. Nick & Simon. Het ging sneller dan ze durfden denken. Ze kregen tijd en ruimte om zich als duo, muzikaal en op andere fronten, te ontwikkelen. Maar ze kregen er ook gratis – vaak genoeg ongevraagd – iets bij, bij hun populariteit. Die negatieve publiciteit ervaarden de Volendamse mannen deze weken, nadat wereldkundig werd gemaakt dat het gezamenlijke avontuur in april 2023 eindigt. Daarnaast ook ongekend veel mooi emotionele reacties. Het is dat fans tegenwoordig online een kaartje kunnen kopen, anders waren er ongetwijfeld ouderwetse taferelen geweest met mensen die in slaapzakken voor winkels lagen, om een ticket te bemachtigen en de afscheidstournee bij te kunnen wonen.

Maandagavond deden de 38-jarige dorpsgenoten hun verhaal bij Eva Jinek. De blikken naar elkaar, de mimiek, de uitleg, het was naderhand meteen weer onderwerp van gesprek. Simon vertelde dat hij de initiatiefnemer in het verhaal was. ,,Mijn lol was al een tijdje weg, de rek is er uit. Tijdens onze door corona afgebroken wereldreis had ik een gevoel van ultieme vrijheid, maar als ik terug zou komen, zou datzelfde riedeltje weer beginnen. Tijdens coronatijd vond ik het prettig om Nick & Simon nog even weg te schuiven. Het hoefde even niet.”

,,In december 2020 ging ik diep bij mezelf naar binnen en dacht ik – bij de vraag wat als Nick & Simon stopt – in paniek te slaan, maar ik voelde opluchting. Daarop ben ik met Nick gaan praten. Naderhand zaten we met ons team samen om een drie jaren-plan in te vullen, maar dat toen uittekenen ging niet goed voelen. Dat liet ik het team weten. Vervolgens heb ik vorig jaar zomer gebruikt om na te denken en heb ik de knoop doorgehakt. Daarna heb ik zó’n mooi gesprek gehad met Nick. Wat daar vooral uit voort kwam: als de band maar goed blijft.”

Nick: ,,Het klinkt misschien gek, maar ik had er niet heel veel moeite mee. De laatste dagen, als ik zie, hoor of lees wat het met mensen doet, juist meer. Ik heb Simon ruimte gegeven, heb het stoïcijns benaderd en als het niet oplosbaar is, is het niet meant to be. Dan is enige oplossing stoppen. Het definitieve moment was wel gek, want toen we eindelijk op tour konden, verkeerde ik continue in een staat van euforie. Ik voelde dat mensen een dat avondje uit voelden, het was ons eerbetoon aan onze helden Simon & Garfunkel en vervolgens kwam alsnog dat definitieve bericht; dat kwam wel binnen.”

,,Uiteraard doet het me heel veel. Op de middelbare school dacht ik: hoe zou het voelen om een handtekening onder een platencontract te zetten, daarna kwam die vraag met een succesvolle single, een album, een uitverkocht optreden. Dat had ik allemaal niet durven dromen. Dus probeer ik het dankbare ervan te benaderen in plaats van te kijken naar wat ik nog misloop. De laatste tijd gingen we al samenwerking met anderen aan en ik had al voorgesorteerd op een solo-project, maar hoopte dat die werelden naast elkaar konden blijven bestaan.”

Simon: ,,We waren 21 toen we doorbraken, straks tik ik de 39 aan dat is een heel ander leven. Als ik denk aan mijn vader, die werd 47 en wilde nog heel veel andere dingen doen. Dat wil ik ook. Ik wil weten wie Simon is zonder Nick en Simon.” Nick: ,,De reacties van de fans geven aan dat wat we maakten, van betekenis is geweest. We zijn het vak ingegaan om mensen blij te maken, mensen worden nu verdrietig. Ik kreeg ook mee dat van de doelgroep verstandelijk beperkten mensen in de war zijn, dat is heel lastig, dat vind ik heel moeilijk.”

Een dag na het interview bij Jinek werd bekend dat er een zesde afscheidsconcert ‘Nu of ooit’ in Ahoy bij komt.