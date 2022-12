In brand gestoken auto onderaan de dijk

Onderaan de Zeedijk is zondag in de vooravond een auto in brand gestoken. Brandweer en politie werden gealarmeerd door een wandelaar. ,,Er is een brandend voertuig aangetroffen die met zijn voorkant op de rotsblokken stond”, meldt de politie.

,,Om hier te komen is men, komend vanaf centrum Volendam, een meter of 300 het fietspad opgereden (daar waar de dijk doorloopt en de weg naar beneden gaat) en daarna is er naar rechts gestuurd en is de auto de dijk afgereden. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond vermoedelijk het voertuig al geruime tijd in brand, want de auto was van binnen al bijna ‘schoon’ gebrand. Men had beide kentekenplaten verwijderd. Aan de hand van het chassisnummer kon de politie zien dat deze auto in oktober in Warder was gestolen. Het politie-onderzoek loopt.”