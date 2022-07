In de Nivo van deze week, 13 juli 2022

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Bewoners Noordeinde vrezen voor schade door dijkversterking

• 82 nieuwe sociale huurwoningen in Foksiastraat

• Glasaal Volendam: het grote doel nadert

• Juf Ans Ruckert na 46 jaar onderwijs met pensioen

• Volendams Verleden: Juffrouw Van Leeuwen herinnert Volendamse leerlinge

• Diploma-uitreiking SG De Triade in elegante sferen

• Naasten van vorig jaar op Karpathos omgekomen Karina gaan terug naar de plek

• (Onverwacht) schrijftalent bij DBC-workshops

• Bedrijf in Beeld: EAZZI viert het 5-jarig jubileum met een nieuw kantoor

• Jessica Schilder en Tijmen van Rossum zijn er klaar voor

• AV Edam schittert tijdens uitgesteld 75-jarig jubileum

• Franco Antonucci tikt weer het briljante aan

• Ruim 45.000 baantjes getrokken tijdens EdVo Zwem4daagse