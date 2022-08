In de Nivo van deze week, 31 augustus 2022

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• VSBFonds Beemster doneert prachtig bedrag aan St. Jozef Vereniging

• FC Volendam vanavond tegen PSV en Veerman

• Bewoners Pinkewad bezorgd om ‘super-onveilige’ verkeerstoestand

• In april 2023 voor het laatst Nick & Simon

• Kermismuziek ontrafeld; Het geheim van 1997

• Bedrijf in Beeld: Beyond Numbers; onafhankelijk en deskundig financieel advies

• Dennis ‘Drum’ kroop door het oog van de naald

• Indrukwekkend vrijwilligerswerk-avontuur Anita Braspenning in Afrikaans land

• ‘Me Stoepie’, een kermisklassieker die begon als ‘geintje’

• Week van uitersten voor Joey

• Jong FC Volendam verrast Koninklijke HFC

• Eerste eredivisiezege heeft grote psychologische waarde

• Bouke Bouma volgt zichzelf op bij hete OOG Edam Kermisloop