In de Nivo van deze week o.a.:

• Coalitieakkoord op hoofdlijnen

• Club organiseert gespreksmiddagen voor vrouwen

• Kosten veldrenovatie vallen hoger uit

• Top2000: wederom indrukwekkend

• Debuut Jessica Schilder in Diamond League

• Eva Veerman, het onbevattelijke blijft

• In gesprek over het Boelenspark

• Communievieringen aan de gang