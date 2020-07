In de Nivo van vandaag, 01 juli 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Geen kermis: ‘Beter voorkomen dan genezen’

• The Neil Diamond Story Acoustic

• Lezers die schrijven… De raadsleden komen naar u toe

• Lezers die schrijven… Volendam wordt Betondam...

• Rein Vogel wil met gemeente om de tafel over trap

• De Strijd om de Sigaar: politieke confrontaties over paffende politici

• Bedrijf in Beeld: Nadine Schilder en Dean Nichol openen nieuw restaurant Thirty5

• Edam-Volendam zal niet vooroplopen in energietransitie

• Joey Veerman in De Kuip, de huiskamer, de Arena, voetvolley of op het Slob

• Maak Boelenspark gezellig, in samenspraak met bewoners

• Unieke diploma-uitreiking op Don Bosco college

• Acteurs worden geboren op de basisschool Trimaran